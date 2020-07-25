الهاتف OnePlus Nord يحصل على تحديث آخر قبل إطلاقه بشكل رسمي في السوق

فاطمة أيت طالب - دبي - من المألوف أن نرى الشركات المصنعة للهواتف الذكية تصدر تحديثات لهواتفها الذكية الجديدة قبل أن تقوم بإطلاقها في السوق مما يجعل تلك التحديثات في إنتظار العملاء بمجرد إخراج هواتفهم الذكية الجديدة من العلبة وتشغيلها. ومع ذلك، تفوقت شركة OnePlus على نفسها بالفعل مع الهاتف OnePlus Nord. هذا الهاتف والذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا الأسبوع وسيتم عرضه للبيع في أوائل شهر أغسطس، حصل الآن بالفعل على تحديثه الثاني.
هذا التحديث الجديد يحمل الإصدار OxygenOS 10.5.2، ويجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر يوليو. بالإضافة إلى ذلك، حصلت سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة OnePlus Buds على نظام ربط أسهل أثناء إستخدامها مع الهاتف OnePlus Nord.
وعلاوة على ذلك، فقد قامت شركة OnePlus كذلك في التحديث الجديد بتحسين عملية بدء تشغيل تطبيق الكاميرا بالإيماءات، وكذلك أداء محادثات الفيديو وكفاءة الكاميرا الأمامية في إستهلاك الطاقة أثناء تسجيل الفيديوهات بدقة 4K وبمعدل 60 إطار في الثانية. وعلاوة على ذلك، فقد تم كذلك تحسين تجربة الكاميرا بشكل عام، ويمكن قول الشيء نفسه عن إستقرار النظام. تم إصلاح ” مشاكل عامة ” أيضًا في هذا التحديث.
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