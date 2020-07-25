الإعلان رسميًا عن الهاتف Oppo A72 5G مع شاشة 90Hz بحجم 6.5 إنش

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما قامت بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Oppo A72 في شهر أبريل الماضي، قامت شركة Oppo كذلك اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن نسخة 5G من هذا الهاتف والتي تحمل إسم Oppo A72 5G. ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن الإختلافات لا تقتصر على دعم شبكات الجيل الخامس 5G فقط، فهناك إختلافات أخرى بين نسخة 4G و 5G.

الهاتف Oppo A72 5G الجديد يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz وبثقب صغير في الركن الأيسر العلوي العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 8 ميغابكسل، ويضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Dimensity 720، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

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الهاتف Oppo A72 5G الجديد يضم كذلك ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وإلى جانب ذلك، الهاتف Oppo A72 5G الجديد يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4040mAh تدعم الشحن من خلال منفذ USB Type-C، وبشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة ColorOS 7.2، كما أنه يضم مستشعر بصمات الأصابع في الجانب، ويدعم البلوتوث 5.0.

عمومًا، الهاتف Oppo A72 5G سيكون متوفرًا بثلاثة ألوان تشمل الأسود والأبيض اللؤلؤ والأزرق المتدرج للأحمر، وسيكلف ما يُعادل 270 دولار أمريكي. ولحد الآن، ليست هناك أي معلومات حول موعد إطلاق هذا الهاتف على الصعيد العالمي علمًا أنه يجري بيعه حاليًا في الصين.