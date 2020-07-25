ظهور معلومات جديدة حول كاميرات الهاتف Galaxy M51 القادم من سامسونج

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت لنا الصور الحاسوبية للهاتف Galaxy M51 التي تم تسريبها في شهر مارس الماضي أن هذا الهاتف سيضم ثلاث كاميرات في الخلف. ومع ذلك، كشف تقرير في وقت لاحق أن الهاتف Galaxy M51 سيضم أربع كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 64 ميغابكسل، ويؤكد القائمين على موقع SamMobile الآن أن الكاميرا الرئيسية في الهاتف Galaxy M51 ستمتاز بدقة 64 ميغابكسل بالفعل وسترافقها كاميرا واسعة الزاوية بدقة 12 ميغابكسل. الغرض من الكاميرتين المتبقيتين غير معروف حاليًا.

ليست هناك حاليًا أي معلومات من سامسونج حول الهاتف Galaxy M51 حتى الآن، ولكن إتضح أن هذا الهاتف سيحمل الإسم الرمزي Samsung SM-M515F مع العلم بأنه تم رصد هذا الهاتف في إختبارات الأداء في الشهر الماضي مع المعالج Snapdragon 675، ومع 8GB من الذاكرة العشوائية، وبشكل مسبق مع نظام Android 10.

ليس لدينا تاريخ دقيق لإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy M51، ولكن يُشاع أن هذا الهاتف سيظهر لأول مرة في الهند في شهر سبتمبر المقبل. ومع ذلك، قد نراه يصل إلى مكان آخر قبل ذلك.