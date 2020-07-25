إختبارات الأداء الأولية تكشف عن أداء مميز لمعالجات آبل الخاصة في حواسيب Mac

فاطمة أيت طالب - دبي - وصف البعض إنتقال آبل للإعتماد على المعالجات الخاصة بها في حواسيبها الشخصية بالقرار ” الشجاع “، ونحن نتفق مع ذلك إلى حد ما. Intel هي إلى حد كبير الشركة المُسيطرة على سوق المعالجات المصممة للحواسيب الشخصية كما أن هناك الكثير من التطبيقات المصممة للعمل مع معالجاتها، لذا فإن إطلاق آبل لشيء جديد يختلف عن المنظومة الحالية يبدو قرارًا محفوفًا بالمخاطر.

ومع ذلك، يبدو أن مستخدمي Mac قد لا يحتاجون إلى القلق كثيرًا لأنه وفقا لإختبارات الأداء على منصة Geekbench 5 Pro، فيبدو أن معالجات آبل الخاصة تعد بتقديم أداء جيد إن لم يكن أفضل. هذه الإختبارات تخص المعالج Apple A12Z داخل حاسوب Mac Mini خاص يعمل بشكل طبيعي، وليس من خلال برنامج Virtual Rosetta من آبل.

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هذا يعني أنه من الناحية النظرية، يجب أن يكون أداؤه أفضل، وبالتأكيد تحقق ذلك. إستنادًا إلى هذه الإختبارات، تمكن Mac Mini من تحقيق 1098 نقطة في إختبار النواة الواحدة، ونحو 4555 نقطة في إختبار النوى المتعددة. لإعطائك بعض السياق، سجل MacBook Air 2020 المُزود بمعالج Intel نحو 1005 نقطة في إختبار النواة الواحدة، ونحو 2000 نقطة في إختبار النوى المتعددة.

بطبيعة الحال، الإختبارات لا تحكي سوى جزءًا واحدًا من القصة، ولكن هذا هو الجزء الذي نحن على يقين من أن البعض قلق بشأنه، فهناك العديد من الأشخاص الذين يتساؤلون حول ما إذا كانت معالجات آبل الخاصة ستكون قوية بقدر معالجات Intel أم لا. من المتوقع أن تقوم شركة آبل بإطلاق أول حاسوب Mac يستند على معالج ARM بحلول نهاية هذا العام، لذلك نأمل أن نحصل على المزيد من التفاصيل بعد ذلك.