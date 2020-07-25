شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يختبر تصميما جديدا للصفحات "بدون لايك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختبر صفحات موقع "فيس بوك" الشهير، تصميما جديدا من شأنه، إزالة عداد الإعجاب أو "زر اللايك"، بحيث يقدم التصميم الجديد تخطيطًا أنظف وأكثر قابلية للقراءة، ويسهل على أولئك الذين يقوموا بإدارة الصفحات استخدامها وإدارتها، وتم اختبار هذه الميزات وغيرها فى البداية مع نسبة صغيرة من الشخصيات العامة على التطبيق المحمول، لكن يتم الآن توسيعها لتشمل مجموعة أوسع من صفحات التطبيق، وتشمل الشخصيات العامة المشاركة فى الاختبار فى الوقت الحالى الممثلين والمؤلفين والمبدعين ومجموعة صغيرة من الكيانات الإعلامية.

كما يظهر للصفحات المضمنة فى الاختبار خيار من أجل الاشتراك فى تجربة جديدة عند تسجيل الدخول عبر الهاتف المحمول، وتقول شركة فيس بوك إنها توسع الاختبار الآن ليشمل نسبة صغيرة من صفحات الأعمال باللغة الإنجليزية أيضًا، حسب موقع العربية.

وتهدف فيس بوك من خلال التصميم ومجموعة الميزات المحدثة إلى جعل استخدام الصفحات أقل تعقيدًا، وهو أمر يمكن أن يمثل مشكلة، كما تقر عملاقة التواصل الاجتماعى الآن بالحاجة إلى تبسيط استخدام الصفحات مع استمرار العديد من الأشخاص فى ممارسة التباعد الاجتماعى واختيار التواصل مع مجتمعاتهم عبر الإنترنت بدلاً من ذلك.

ويهدف تنسيق الصفحة الجديد إلى تسهيل رؤية زوار الصفحة للمعلومات الأساسية، مثل السيرة الذاتية للصفحة والمشاركات.

يشار إلى أن التصميم الجديد يتجاهل الإعجاب بالصفحة وزر الإعجاب، وبدلاً من ذلك، ستعرض الصفحة فقط زر المتابعة وعداد المتابعين.

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ويعكس هذا التغيير مدى الوصول الحقيقى للصفحة بشكل أفضل، إذ إن الكثير من الناس أعجبتهم صفحات مختلفة على مر السنين، لكن بعد ذلك قاموا بإلغاء متابعتهم من موجز آخر الأخبار لأنهم أصبحوا بعيدين عن اهتمامهم.

فى الوقت نفسه، يشير عدد المتابعين إلى عدد الأشخاص الذين يحصلون على التحديثات من تلك الصفحات ضمن موجز آخر الأخبار.

هذا وأدى وجود كلا الخيارين إلى عملية أكثر تعقيدًا حيث إن إعجاب المستخدم بالصفحة يؤدى إلى متابعتها بشكل تلقائى، لكن يمكن للشخص بعد ذلك التراجع عن هذا المتابعة عبر تغيير الإعدادات فى أى وقت.

إلى ذلك، يجد مالكو الصفحة أن ذلك مربك وغير مفيد لأنهم يريدون التفاعل مع المتابعين المهتمين فعلاً بالصفحة ومحتوياتها.

فى حين، سيتمكن مالكو الصفحات من التواصل بشكل أفضل مع المتابعين من خلال الانتقال بسرعة بين الحساب الشخصى والصفحات العامة التى يديرونها عندما يرغبون فى التعليق أو الرد على المشاركات.

وفيما يتعلق بإدارة الصفحة، سيكون بإمكانهم تعيين أذونات وصول المشرف وإدارتها بشكل أوضح بناءً على مهام محددة من خلال شاشة تعديل الوصول المحدثة، حيث يمكن للمالكين التبديل بين مهام إدارية معينة وإيقاف تشغيلها.