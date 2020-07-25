شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه خدمة Google Keen المنافسة لـ Pinterest؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة جوجل مؤخرا خدمة جديدة لمنافسة Pinterest والتى تعرف بـ Google Keen، والتى تهدف إلى مساعدة المستخدم على تتبع كافة النشاطات التى يحبها ويتابعها، بما فى ذلك مجال التسوق والدعاية وغيرها من الأمور.
Google Keen
هى خدمة تتيح للمستخدم تحديد مجالات اهتماماته ليحصل على أخر التحديثات فيما يتعلق بهذا النشاط، كما تمكنه أيضا من إدراج قائمة علامات المنتجات التى يهتم المستخدم بجديدها، وهى خدمة مجانية و متاحة للاستخدام لكل من لديه حساب جوجل، فقط كل ما يحتاجه المستخدم هو تسجيل الدخول بحسابه الخاص.
كيف يعمل Google Keen؟
يحتاج المستخدم أن يقوم بإنشاء مجلد يتم تعديله ليحصل فيه على كل ما هو مهتم به، مما يسهل عليه تنظيم كافة الاهتمامات الخاصة به، كما يمكن إنشاء العديد من المجلدات، ليندرج بكل مجلد اهتمام محدد.
وحسب أحد الأعضاء القائمين على تطوير الخدمة، فإنها جاءت بالأساس لإتاحة الفرصة للمستخدم من أجل متابعة المحتوى الذى يهمه، حيث تعمل الخدمة على إيجاد المعلومات والروابط المتعلقة بهذا الموضوع، وتشاركه مع المستخدم بشكل آلي.
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