شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. ناسا ترصد مركبة صينية متجهة للمريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لاحظ مرصد تابع لوكالة ناسا لتحديد الكويكبات التي يحتمل أن تكون خطرة، جسما يمر بسرعة، وتبين أنه مركبة فضائية متجهة إلى المريخ، وكانت تلك المركبة هي مهمة Tianwen-1الصينية للمريخ، التي انطلقت يوم الخميس (23 يوليو) لبدء رحلة مدتها سبعة أشهر إلى الكوكب الأحمر.

وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، تتكون المركبة الفضائية من مركبتى فضاء وهبوط، فيما تأمل الصين في أن تصبح أول مهمة ناجحة لها على سطح المريخ.

وتم التقاط الصور من خلال برنامج يديره مكتب تنسيق الدفاع الكوكبي التابع لناسا، والذي يقوم بمسح مساحات شاسعة من السماء بحثًا عن صخور الفضاء من أجل جمع ما يكفي من الملاحظات لعلماء الفلك لرسم خريطة مسار كل كائن في حالة اقتراب أحدهم قليلاً.

جاءت الرسوم المتحركة الجديدة لسرعة Tianwen-1 بعيدًا عن الأرض من منشأة في ماونا لوا في جزيرة هاواي، وهي واحدة من زوج من مراصد هاواي التي تشكل نظام الإنذار الأخير لتأثير الكويكبات الأرضية.

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وتحدد مراصد ATLAS بانتظام الأجرام السماوية الجديدة، مثل المذنب الذي يحمل نفس الاسم الذي أبهر مراقبي السماء في وقت سابق من هذا العام قبل أن يتلاشى.

ولكن في هذه الحالة، لم يكن هناك جسم سماوي يتخلل رؤية ATLAS، وبدلاً من ذلك ، كانت المهمة الثانية ضمن ثلاثة من المركبات الفضائية المرتقبة التي يتم إطلاقها إلى المريخ خلال نافذة المحاذاة المدارية لمدة ثلاثة أسابيع هذا الصيف.

وتأمل الصين في أن ترسل المكونات الروبوتية لبعثة Tianwen-1 مجموعة كبيرة من البيانات العلمية حول الكوكب الأحمر.

وسبق هذا الإطلاق، إرسال أول مهمة بين الكواكب للإمارات العربية المتحدة يوم الأحد، ومن المقرر أن تنطلق مساهمة ناسا الخاصة في كوكب المريخ، وهي مركبة تجول ضخمة تسمى Perseverance تحمل أيضًا طائرة هليكوبتر تجريبية صغيرة تسمى Ingenuity، يوم الخميس المقبل الموافق 30 يوليو المقبل.