حمل خلفيات Galaxy Note 20 المسربة الآن

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تسربت خلفيات Samsung Galaxy Note 20 كالعادة مع هاتف سامسونج الرائد فكل ما عن الهاتف يتم تسريبه مبكرًا قبل اطلاق الهاتف. و بما ان نوت 20 هو هاتف سامسونج القادم فقد تسرب كل شئ عنه حتى الآن تقريبًا. و وصل الأمر الى ان تسربت خلفيات الجالاكسي نوت 20 قبل الإعلان عنه. تحديدًا 5 خلفيات خاصة بالهاتف. لذلك ففي هذا المقال نعرض لك خلفيات الهاتف الجديد. و رابط التحميل لهم.

تصميمات خلفيات Galaxy Note 20

خلفيات الهاتف الجديدة عبارة عن تصاميم لصخور. كأنها مناظر طبيعية متعددة الألوان. تصاميم الأحجار كأنها مناظر طبيعية تبدو جيدة بشكل كبير. بألوان عديدة و متنوعة و هذه سياسة تصميم خلفيات Galaxy Tab S7 ايضًا. و لتحميل الخلفيات قم بزيارة روابط التحميل بالأسفل.

شكل الخلفيات

تحميل الخلفيات

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