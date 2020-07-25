تكنولوجيا: nubia تستعد للإعلان عن إصدار جديد من الساعات الذكية في حدث Red Magic 5S القادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة nubia إعلان تشويقي جديد تؤكد من خلاله على خططها للإعلان عن إصدار جديد من الساعات الذكية في الحدث الذي يعقد قبل نهاية الشهر الجاري.

حددت شركة nubia يوم 28 من يوليو للإعلان الرسمي عن هاتف الشركة المخصص للألعاب Red Magic 5S، كما تكشف الشركة خلال الحدث عن ساعة ذكية.

إستعرضت Nubia اللمحات الرئيسية من تصميم إصدارها القادم من الساعات الذكية في إعلان تشويقي نشر من الشركة على منصة Weibo، حيث من المقرر أن تأتي الساعة الذكية بتصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ 316L مع الألومينوم في إطار الساعة الذكية.

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أيضاً تظهر ساعة Nubia الذكية في الإعلان التشويقي بشاشة OLED منحنية، كما تضم الساعة الذكية تاج قابل للتدوير في الإطار الجانبي، حيث يأتي هذا الإصدار بتصميم أقرب للسوارات الذكية.

يذكر أن شركة Nubia أكدت في الإعلانات الترويجية على أن الإصدار القادم من الساعات الذكية هو إصدار إقتصادي يتميز بتكلفة منخفضة، لذا نترقب الإعلان عن هذا الإصدار في حدث الشركة الذي يعقد في 28 من يوليو الجاري.

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