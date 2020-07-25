- 1/2
- 2/2
كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة nubia إعلان تشويقي جديد تؤكد من خلاله على خططها للإعلان عن إصدار جديد من الساعات الذكية في الحدث الذي يعقد قبل نهاية الشهر الجاري.
حددت شركة nubia يوم 28 من يوليو للإعلان الرسمي عن هاتف الشركة المخصص للألعاب Red Magic 5S، كما تكشف الشركة خلال الحدث عن ساعة ذكية.
إستعرضت Nubia اللمحات الرئيسية من تصميم إصدارها القادم من الساعات الذكية في إعلان تشويقي نشر من الشركة على منصة Weibo، حيث من المقرر أن تأتي الساعة الذكية بتصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ 316L مع الألومينوم في إطار الساعة الذكية.
أيضاً تظهر ساعة Nubia الذكية في الإعلان التشويقي بشاشة OLED منحنية، كما تضم الساعة الذكية تاج قابل للتدوير في الإطار الجانبي، حيث يأتي هذا الإصدار بتصميم أقرب للسوارات الذكية.
يذكر أن شركة Nubia أكدت في الإعلانات الترويجية على أن الإصدار القادم من الساعات الذكية هو إصدار إقتصادي يتميز بتكلفة منخفضة، لذا نترقب الإعلان عن هذا الإصدار في حدث الشركة الذي يعقد في 28 من يوليو الجاري.
المصدر
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: nubia تستعد للإعلان عن إصدار جديد من الساعات الذكية في حدث Red Magic 5S القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.