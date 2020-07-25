تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن سوارة TalkBand B6 وجهاز هواوي اللوحي C5 10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة هواوي للإعلان قريباً عن سوارة TalkBand B6 وجهاز C5 10 اللوحي، ولقد جاءت تسريبات مصورة من حملة هواوي الترويجية لتوضح مواصفات وتصميم هذه الإصدارات.

قدمت هواوي سوارة TalkBand B5 الذكية بتصميم متحول إلى سماعة بلوتوث عند إخراج السوارة من حزام المعصم، ومن جديد تستعد العملاق الصيني لإطلاق الإصدار الجديد TalkBand B6 الذي رصد في تسريبات مصورة على Weibo مؤخراً.

ولقد ظهرت سوارة TalkBand B6 الذكية في مجموعة من الصور وفي مقطع فيديو أيضاً، حيث تم إضافة تحسينات في تصميم هذا الإصدار الذي يتميز بسمك أقل وتصميم أكثر أناقة.

تكشف التسريبات المصورة عن دعم سوارة TalkBand B6 برقاقة معالج Kirin A1، التي ترتكز على عملية تصنيع arm، كما تدعم السوارة الذكية تقنية البلوتوث 5.1، وتأتي بمنفذ USB-C للشحن السريع.

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أيضاً تتميز السوارة الذكية بشاشة مرنة بحجم 1.53 إنش في إطار معدني، كما تكشف الصور الخاصة بصندوق التغليف عن دعم السوارة بإختيارات من الأربطة المميزة بتصميم رياضي صممت من المطاط.

ومن المتوقع أن تقدم السوارة الذكية أيضاً من أغلفة صممت من البلاستيك، كما تأتي السوارة الذكية بمستوى تسعير جيد، أيضاً تقدم هواوي سوارة TalkBand B6 الذكية في نموذج مميز بتصميم جلدي لرباط المعصم، وإطار بلون ذهبي.

أيضاً إستعرضت التسريبات المصورة تصميم جهاز هواوي اللوحي المرتقب C5 10 الذي يحاكي Matepad، حيث يأتي جهاز Tablet C5 10 اللوحي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ومن المتوقع أن تدعم هواوي هذا الإصدار برقاقة معالج Kirin 820 أو Kirin 985، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الأجهزة الجديدة قريباً.

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