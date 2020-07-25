شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل تكشف عن هاتف iPhone 12 الجديد يوم 8 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في شهر سبتمبر من كل عام، تطلق أبل هواتف أيفون الجديدة جنبا إلى جنب بعض المنتجات الأخرى، وهذا العام توقع الكثيرون بأن هواتف أيفون 2020 قد لا يتم طرحها في الوقت المحدد بسبب فيروس كورونا، ومع ذلك يشير تقرير حديث إلى أن شركة أبل قد تطلق أجهزة أيفون الجديدة في 8 سبتمبر.

وبحسب موقع TOI الهندى، أكد التقرير أيضا أن شركة أبل ستعقد حدثًا آخر في أكتوبر 2020 أيضًا، وقام أحد الوكلاء، الذي يحمل اسم iHacktu Pro على Twitter، بتفصيل خطة إطلاق أبل لمنتجاتها الجديدة، حيث يقترح الوكيل أن الحدث الأول - عبر الإنترنت فقط - سيعقد في 8 سبتمبر، وعندها ستطلق أبل هواتف أيفون 2020.

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وإلى جانب أجهزة أيفون، من المتوقع أن تكشف أبل عن Watch Series 6 أيضًا، وليس ذلك فحسب، كما سيتم أيضًا الكشف عن إصدار جديد من iPad وجهاز Airpower للشحن الذي طال انتظاره، وكانت المنتجات المعنية قيد التطوير لبعض الوقت.

ويقترح الوكيل أيضًا أن 27 أكتوبر هو موعد عقد أبل حدثًا آخر، وفي هذا الحدث الثاني، يُشاع أن شركة أبل ستكشف عن جهاز iPad Pro الجديد وجهاز MacBook الجديد، اللذين سيتم تشغيلهما بواسطة شرائح السيليكون الخاصة به وليس شرائح Intel.

ومن المعروف أن شركة أبل تعقد حدثًا يوم الثلاثاء الثاني من شهر سبتمبر، ففي عام 2018، أطلقت الشركة هواتف أيفون مع ساعتها الذكية في سبتمبر، ثم في أكتوبر أطلقت iPad Pro وMacBook Air في حدث آخر، لذلك يمكن أن تكون التسريبات صحيحة حيث اتبعت أبل استراتيجية الإطلاق هذه.