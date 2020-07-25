شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقارير أمريكية: شركة Epic Games للألعاب تنتقد أبل وجوجل وتتهمهما بالاحتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد تيم سوينى، الرئيس التنفيذى لشركة Epic Games المطورة للعبةFortnite الشهيرة شركتى أبل وجوجل لاحتكارهما لمتاجر التطبيقات، إذ قال فى مقابلة يوم الجمعة مع CNBC لا يوجد العديد من الخيارات القابلة للتطبيق لتوزيع برامج الهاتف المحمول خارج متجر تطبيقات أبل ومتجر Google Play.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، أعرب سوينى أيضا عن استيائه من حصول كلا المتجرين على رسوم بنسبة 30% من عمليات الشراء داخل التطبيقات.

وأطلقت Epic Games متجر Epic Games فى أواخر 2018 لأجهزة الكمبيوتر التى تعمل بنظام Windows و Mac، والذى لا يفرض سوى رسومًا على المطورين الآخرين مقابل 12% من عمليات الشراء داخل التطبيق، لكن لم يصل متجر Epic Games Store إلى App Store بسبب إرشادات Apple الصارمة ضد متاجر البرامج المنافسة.

قال سويني: "إنهم يمنعون فئة كاملة من الشركات والتطبيقات من الانغماس فى نظامهم من خلال استبعاد المنافسين من كل جانب من جوانب أعمالهم التى يقوموا بحمايتها".

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وقامت Epic سابقًا بتوفير لعبة Fortnite لأجهزة أندرويد ليس من خلال عرضها على متجر Google Play ، ولكن بدلاً من ذلك من خلال موقع Fortnite على الويب، الذى يقوم المستخدمين بتصفحه لتنزيل اللعبة، وسمح هذا لـ Epic بتجاوز رسوم 30 بالمئة الخاصة بجوجل، لكن عملية التنزيل أزعجت العديد من المستخدمين، لذلك تم إطلاق Fortnite فى النهاية على Google Play فى وقت سابق من هذا العام.

وأوضح سوينى أن الشركة لا تزال تخطط لتقديم متجر Epic Games إلى أندرويد، إذ قال: "تعمل جوجل بشكل أساسى على خنق المتاجر المنافسة عن طريق وضع عوائق فى واجهة المستخدم وعرقلة".

ولا تعد Epic الشركة الأولى التى تتحدث بصراحة عن هذا الأمر، وتنتقد أبل ورسوم جوجل البالغة 30 بالمئة، ففى مارس من العام الماضى، قدم دانيال إيك الرئيس التنفيذى لشركة Spotify شكوى منافسة غير عادلة ضد أبل أمام المفوضية الأوروبية، مشيرًا إلى أن الرسوم تجبرهم على تضخيم سعر الاشتراك فى Spotify Premium.

وفى يوليو الماضى قدم تطبيق Tinder عملية دفع افتراضية فى تطبيق أندرويد الخاص به والذى يهدف إلى تجاوز رسوم متجر Google Play.