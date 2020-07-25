شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تخطط لاختبار النموذج الكامل لمركبة "ستارشيب" لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط شركة سبيس إكس لإجراء أول محاولة طيران لنموذج أولى كامل – أى غير مصغَّر – من مركبتها ستارشيب، وعندما سُئل إيلون ماسك، المدير التنفيذى للشركة، عن أى أخبار جديدة بخصوص نموذج ستارشيب "إس إن 5" الأولى، أجاب بأن النموذج سيحاول الطيران فى وقت لاحق من هذا الأسبوع.

والمتوقع أن يقفز نموذج إس إن 5 الأولى إلى ارتفاع 150 مترًا، إذ تأتى هذه المحاولة بعد محاولات من مركبة الشركة "ستارهوبر" وهى نموذج أولى مصغر – يقال "مصغر" لكنه فى الواقع ضخم – طار بنجاح فى أغسطس الماضى إلى ارتفاع 150 مترًا؛ وأما إس إن 5 فنموذج أكبر جدًّا، وهو منصوب حاليًّا على منصة اختبارات الشركة فى بوكا تشيكا فى ولاية تكساس الأمريكية.

ويرجح موقع تسلاراتى الأمريكى أنه ما زال يلزم إخضاع إس إن 5 لاختبار تزويد بالوقود واختبار تشغيل ثابت لمحركها الصاروخى "رابتور" قبل محاولتها الاختبارية الأولى للطيران.

جدير بالذكر أن قناة ناسا سبيس فلايت نشرت مؤخرًا تسجيلًا فيديويًّا يُظهر فريق سبيس إكس وهو يضع "مُحاكيًا للكتلة" على قمة نموذج إس إن 5 الأولى، وذلك غالبًا لمحاكاة الحمولة فى الرحلات التجريبية.