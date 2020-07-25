سعر و مواصفات Lenovo Legion Pro – مميزات و عيوب لينوفو ليجون برو

هاتف Lenovo Legion Pro هو اول خطوات عودة لينوفو الى سوق الهواتف المحمولة عن طريق تقديم جهاز جديد خاص بالألعاب. مجموعة مواصفات جيدة في الهاتف و رائدة بحق فهو داعم للـ5G بمعالج Qualcomm Snapdragon 865 plus مع كاميرات نوعًا ما مقبولة و بطارية عملاقة و سرعة شحن عالية. عالية جدًا.

هاتف Lenovo Legion Pro بسعره العالمي مع اضافة الضرائب المفروضة فالهاتف بسعر 9900 جنيه. بهذا السعر يمكنك الحصول على هواتف OnePlus 7T او 7T Pro و من رأيي فهاتف لينوفو يتفوق عليهم بنسبة كبيرة هذا ان صدر بمصر. هاتف Lenovo Legion Pro ممتاز