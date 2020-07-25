تكنولوجيا: هاتف vivo Y51s ينطلق رسمياً برقاقة معالج Exynos 880 5G وسعر 256 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة vivo مؤخراً عن هاتف vivo Y51s في السوق الصيني، حيث قدمت هذا الإصدار برقاقة معالج Exynos 880 5G، وبطارية بقدرة 4500 mAh، وإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، بسعر 256 دولار.

يتميز هاتف vivo Y51s بشاشة LCD بحجم 6.53 إنش، وجودة عرض FHD بلس، مع أبعاد 19.5:9، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية في الجانب الأيسر مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً تقدم vivo هاتف vivo Y51s برقاقة معالج Exynos 880 5G، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يأتي الهاتف بتقنية إستشعار البصمة في الإطار الجانبي للهاتف، ويضم واجهة Funtouch OS 10.5 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 10.

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كما يتميز هاتف vivo Y51s بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر 2 ميجا بيكسل يدعم عمق التصوير، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل وعدسات macro، أيضاً يدعم الهاتف تسجيل فيديو 4K.

ويضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4500 mAh، كما يدعم الشحن بقدرة 18W عبر منفذ micro USB، ومن المقرر أن يتوفر هاتف vivo Y51s بألوان الأزرق والأسود بسعر 256 دولار على أن يتوفر على موقع vivo بدءاً من 29 من يوليو.

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