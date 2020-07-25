تكنولوجيا: سامسونج تقدم هاتف Galaxy Note20 Ultra 5G مع شاحن 25W في محتوى الصندوق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على أن سامسونج تخطط لدعم هاتف Galaxy Note20 Ultra 5G بشاحن 25W يأتي في محتوى الصندوق الخاص بالهاتف.

نشرت صفحة @rquandt مؤخراً تفاصيل جديدة حول هاتف سامسونج المرتقب Galaxy Note20 Ultra 5G، حيث يدعم Galaxy Note20 تقنية الشحن السريع عبر معايير USB Power بقدرة تصل إلى 45W، إلا أن سامسونج تقدم شاحن 25W فقط في محتوى الصندوق الحاص بهاتف Galaxy Note20 Ultra 5G.

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كما أكدت صفحة @rquandt على أن سامسونج تقدم شاحن بقدرة 25W في محتوى الصندوق الخاص بهاتف Galaxy Note20 أيضاً.

من جانب أخر أشارت بعض التقارير إلى أن الإختلاف بين تقنية الشحن السريع بقدرة 25W و45W لن يؤثر بشكل كبير على تقنية الشحن في الإصدارات القادمة، وذلك وفقاً للمراجعات التي أجريت على سلسلة هواتف Note10 السابقة، والتي اثبتت أن الإختلاف بين قدرة الشحن لا يشكل فارق كبير، إلا أن التغييرات الجديدة في مواصفات وتكوينات هواتف Note20 قد تؤثر على آداء تقنية الشحن، لذا نترقب إطلاق الإصدارات الجديدة لنتعرف بشكل أوضح على تقنية العملاق الكوري في سلسلة Galaxy Note20 المرتقبة.

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