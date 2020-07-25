آبل غير مهتمة على ما يبدو بالإستحواذ على شركة ARM Holdings، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، تردد أن شركة SoftBank تُفكر على ما يبدو في بيع شركة ARM Holdings. في ذلك الوقت، كانت آبل واحدة من الشركات المتداولة بقوة كمُرشحة للإستحواذ على شركة ARM Holdings. هذا لأنه لو تمت هذه الصفقة، ستتوقف شركة آبل عن دفع رسوم الترخيص لشركة ARM، وستحصل بدلاً من ذلك على الأموال من الشركات الأخرى.

هذه الصفقة من شأنها أن تساعدها أيضًا في خطتها للتوقف عن الإعتماد على حلول Intel في الحواسيب الخاصة بها والإنتقال لإستخدام معالجاتها الخاصة التي تستند على معمارية ARM. ومع ذلك، وفقا لتقرير من وكالة الأنباء Bloomberg، يبدو أن شركة آبل غير مهتمة. يقول التقرير أن كلا من آبل و SoftBank كانا على ما يبدو في محادثات أولية، ولكن في النهاية قررت آبل عدم مواصلة ذلك. تدعي مصادر Bloomberg أن نظام الترخيص المعتمد من قبل شركة ARM لا يتلائم بشكل جيد مع طريقة العمل في شركة آبل.

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بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا العديد من العقبات التنظيمية المحتملة التي يمكن أن توقف عملية البيع. ويرجع ذلك إلى حجم شركة آبل وأيضًا الآثار المترتبة على القطاع إذا أصبحت ARM في ملكية شركة كبيرة مثل آبل. بالطبع، يمكن أن تتغير الأشياء في المستقبل القريب، ولكن في الوقت الراهن، يبدو أن آبل غير مهتمة بالصفقة.

في غضون ذلك، تردد في الآونة الأخيرة أيضًا أن شركة Nvidia قد تُفكر في تقديم عرض لشراء ARM Holdings. في حين أن شركة Nvidia تصنع المعالجات الخاصة بها، فإنها ليست نشطة بشكل خاص على هذه الجبهة وقد يساعدها الإستحواذ على بدء الأمور مرة أخرى.