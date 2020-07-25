سامسونج قد تبدأ بتصنيع معالجات Exynos من أجل حواسيب Windows

فاطمة أيت طالب - دبي - مع إعلان آبل عن خططها للإنتقال لإستخدام معالجاتها الخاصة التي تستند على معمارية ARM في الحواسيب الشخصية الخاصة بها بدلاً من معالجات Intel، يتعين علينا أن نتساءل عما إذا كانت الشركات الأخرى تخطط للقيام بشيء مماثل. يبدو أنها فرصة جيدة جدًا، ووفقا لتقرير جديد صدر اليوم من موقع SamMobile، فيبدو أن شركة سامسونج تخطط للقيام بشيء مشابه.

يدعي التقرير أن شركة سامسونج ستصنع على ما يبدو معالجات Exynos مصممة للحواسيب التي تعمل بنظام Windows. هذا أمر مثير للإهتمام في حالة إذا إتضح أنه صحيح، على الرغم من أننا لسنا متأكدين من مدى الإستقبال الذي ستحظى به. هذا لأن سامسونج تعرضت لإنتقادات كثيرة في الماضي بسبب معالجات Exynos، والتي وجد بعض المستخدمين أنها ليست قوية بقدر المعالجات التابعة لشركة كوالكوم.

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إذا كان هذا هو الحال بالفعل، فسوف يتعين على شركة سامسونج إثبات نفسها حقًا إذا كانت تأمل في إقناع العملاء بشراء الحواسيب المُزودة بنظام Windows وتستخدم المعالج Exynos. بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك حاجة أيضًا إلى إقناع المطورين لإنشاء تطبيقات متوافقة مع المعالجات التي تستند على معمارية ARM، على الرغم من أنه بالنظر إلى هيمنة Intel على المشهد في الوقت الراهن، فسوف يكون من الصعب ذلك.

وجدير بالذكر أن حواسيب Windows المُزودة بالمعالجات التي تستند على معمارية ARM ليست جديدة تمامًا. لقد رأينا حواسيب محمولة تعمل بمعالجات كوالكوم في الماضي، ولكنها لم تلقى ذلك النجاح الكبير. على أي حال، بالنظر إلى أن هذه إشاعة، فمن الأفضل التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة في الوقت الراهن.