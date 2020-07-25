شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل جلسة رؤساء شركات التكنولوجيا أمام الكونجرس لسبب غير معروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجلت اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار التابعة لمجلس القضاء جلسة 27 يوليو التى كان من الممكن أن يشهد فيها الرؤساء التنفيذيون لأبل وأمازون وفيس بوك وجوجل أمام الكونجرس، ففى إشعار تم نشره على الإنترنت، لم تقدم اللجنة سببًا للتأخير، ولم تذكر متى ستقام الجلسة فى النهاية، ومع ذلك، فإن السبب المحتمل للتأجيل هو النصب التذكارى الذى سيقام فى الساعة 2 مساءً بالتوقيت الشرقى يوم الاثنين لتكريم عضو الكونجرس المتوفى جون لويس.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، فى حال عدم انسحاب أى من المديرين التنفيذيين من جلسة الاستماع المعاد جدولتها، فستكون هذه هى المرة الأولى التى سيدلى فيها كل من تيم كوك رئيس أبل، وجيف بيزوس رئيس أمازون، ومارك زوكربيرج مؤسس فيس بوك، وساندار بيشاى رئيس جوجل أمام الكونجرس معًا.

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وستتناول الجلسة التحقيق الجارى الذى أطلقته اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار لتحديد ما إذا كانت الشركات التقنية الأربعة العملاقة تخنق المنافسة.

ووفقا لتقارير سابقة كان من المقرر أن يتحدث الرؤساء التنفيذيون لشركات فيس بوك وأمازون وجوجل وأبل أمام لجنة مكافحة الاحتكار ويقدمون شهاداتهم افتراضيًا، فيما تستجوب اللجنة الشركات كجزء من التحقيق الشامل حول ما إذا كانت تعمل بنشاط لإيذاء وإزالة المنافسين الأصغر، بينما لا تتخذ دائمًا أفضل الخيارات لعملائها.

وجادلت العديد من مجموعات الضغط التكنولوجى ونقاد الصناعة إن جلسة الاستماع من غير المرجح أن تعالج قضايا مكافحة الاحتكار الأساسية أو تقدم معلومات جديدة إلى الطاولة، فمن المرجح أن يتم استجواب أبل حول الطريقة التى تدير بها متجر التطبيقات الخاص بها بعد مواجهة انتقادات بأنها تشكل عقبات للقادمين الجدد.