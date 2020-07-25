تكنولوجيا: ابل تخطط لجلب كاميرة Face ID قريباً لأجهزة Mac

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ابل لجلب تقنية التعرف على الوجه إلى أجهزة ماك قريباً، حيث رصدت كاميرة Face ID في التعليمات البرمجية الخاصة بتحديث macOS Big Sur.
كشف موقع 9to5Mac عن إشارة في تحديث macOS Big Sur إلى كاميرة TrueDepth الخاصة بتقنية التعرف على الوجه وميزة Face ID، حيث من المتوقع أن تقدم ابل هذه الميزة لاحقاً لمستحدمي أجهزة ماك.
كُشِف عن رمز “PearlCamera” في الإصدار التجريبي الثالث من تحديث macOS Big Sur، وهو الرمز الذي إستخدم من ابل سابقاً على هاتف iPhone X عام 2017 للدلالة على كاميرة Face ID أو TrueDepth.
وتؤكد الرموز التي تظهر في التعليمات البرمجية لتحديث macOS على أن ابل في طريقها لدعم أجهزة ماك بهذه الميزة قريباً، ولقد أكد موقع 9to5Mac على أن إضافة Face ID الجديدة ستأتي مدمجة في تحديث macOS.
من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن هذه الميزة مازالت في المرحلة الأولى من الإختبار الآن، لذا قد تستغرق ابل بعض الوقت لإطلاق هذه الميزة رسمياً لمستخدمي أجهزة ماك.
وتقدم ابل الآن على أجهزة MacBook Air وMacBook Pro ميزة التسجيل في هذه الأجهزة عبر Touch ID التي تأتي مدمجة في لوحة المفاتيح، ومن المتوقع أن يدعم إضافة Face ID إلى أجهزة ماك المستخدمين في حماية الأجهزة بكفاءة أعلى.
يذكر أن تقنية عمل Face ID ترتكز على محرك Neural الذي يأتي في سلسلة معالجات A، والذي قدم للمرة الأولى في معالج A11 Bionic، حيث تعمل هذه التقنية على تحليل تفاصيل الوجه لكاميرة Face ID من خلال التعلم الآلي، إلا أن هذه التقنية لم تقدم في أجهزة Mac حتى الآن، ومن المتوقع أن تجلب ابل المميزات الجديدة مع الإنتقال لإستخدام معالجات الشركة التي ترتكز على معمارية ARM في أجهزة Mac قريباً.
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