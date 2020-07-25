معالجات Intel المُصنعة بإستخدام تكنولوجيا 7 نانومتر ستتأخر إلى غاية العام 2022

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما يتعلق الأمر بتصنيع أشباه الموصلات، فإن شركات مثل TSMC تواصل كسر الحدد فيما يخص تكنولوجيا تصنيع الرقاقات والمعالجات من خلال تبني تكنولوجيات تصنيع أكثر تقدمًا. من ناحية أخرى، يبدو أن شركة Intel تكافح مع ذلك، فقد أعلنت الشركة في تقريرها المالي للربع الثاني من العام 2020 أن معالجاتها المصنعة بإستخدام تكنولوجيا 7 نانومتر قد لا تصل حتى أواخر العام 2022 أو حتى أوائل العام 2023.

ووفقا لشركة Intel، فقد صرحت بالقول : ” توقيت المنتج الذي يستند على تكنولوجيا التصنيع 7 نانومتر تغير بنحو ستة أشهر تقريبًا إنطلاقًا من التوقعات السابقة. الحافز الرئيسي هو عائد عملية التصنيع 7 نانومتر، والتي تتجه الآن لتأخير إضافي بنحو إثني عشر شهرًا عن الهدف الداخلي للشركة “.

Advertisements

كشف الرئيس التنفيذي لشركة Intel، السيد Bob Swan أن شركته إكتشفت عيبًا في عملية التصنيع 7 نانومتر مما تسبب في ظهور بعض المشاكل. ونتيجة لذلك، ستنتقل شركة Intel إلى خطط الطوارئ الخاصة بها والتي تشمل إستخدام منشآت الطرف الثالث للمساعدة في عملية التصنيع. هذا لا يعني أن المعالجات المركزية للشركات ستتأخر، ولكن بدلاً من أن يتم تصنيعها بإستخدام تكنولوجيا 7 نانومتر، ستواصل الشركة بدلاً من ذلك إستخدام تكنولوجيا 10 نانومتر، كما هو الحال مع معالجات Intel Tiger Lake و Intel Alder Lake القادمة.

في هذه الأثناء، كما قلنا، تعمل شركة TSMC على تخطي الحدود ويُقال أن الشركة تهدف إلى تصنيع المعالجات بإستخدام عملية 3 نانومتر في العام 2022. وبناءً على ذلك، من الواضح لماذا قررت شركة آبل التوقف عن إستخدام حلول Intel في الحواسيب الخاصة بها وإستخدام بدلاً من ذلك معالجات Apple A Series الخاصة بها، وهي الخطوة التي ستجنب شركة آبل الوقوع تحت رحمة مثل هذه التأخيرات في المستقبل.