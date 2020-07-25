الرطوبة 80%.. وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات القادمة

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم السبت، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا.

وأضافت الأرصاد، في بيان، أن السواحل الشمالية، تشهد شبورة مائية صباحا، وطقسا معتدلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80%.

ويتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد، وجنوبه طقسا شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وتوقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

وليلا، تتوقع الهيئة، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيفا، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.

وفيما درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 24 والعظمى 35

شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 34

طنطا الصغرى 24 والعظمى 34

دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33

الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 32

بلطيم الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 22 والعظمى 37

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 24 والعظمى 31

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 37

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 23 والعظمى 32

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درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 20 والعظمى 38

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 28 والعظمى 39

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 21 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 31 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 29 والعظمى 37

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 30 والعظمى 37

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 23 والعظمى 37

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 26 والعظمى 40

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 27 والعظمى 41

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 28 والعظمى 42

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 30 والعظمى 42

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 31 والعظمى 43

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 26 والعظمى 41

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 25 والعظمى 41

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 29 والعظمى 40

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 29 والعظمى 39

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 30 والعظمى 36