شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تلتقط صورا مذهلة لفصل الصيف على زحل عبر تلسكوب هابل الفضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال علماء الفلك، إن حلقات زحل التي تُرى من مسافة 839 مليون ميل من الأرض مشرقة جدًا في الصورة، ويظهر أيضًا اثنان من أقمار زحل الجليدية بوضوح في التعريض الضوئي، حيث إن Mimas الصغير الموجود على يمين الصورة و Enceladus الجليدي في الأسفل.



تلسكوب هابل كما أن الغلاف الجوي لزحل، الذي يتكون في المقام الأول من الهيدروجين والهيليوم، مع آثار الأمونيا والهيدروكربونات والميثان وبخار الماء، يعطي الكوكب لونه بني مصفر. وعلى الرغم من ذلك، فإن الضباب المحمر الذي يظهر على نصف الكرة الشمالي في الصورة يشير إلى أن أشهر الصيف قد تغير كمية الضباب الكيميائي الضوئي الناتج، أو بدلاً من ذلك تغير الدورة الجوية وتزيل الجليد من الهباء الجوي.

زحل

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لاحظ خبراء وكالة ناسا أيضًا القطب الجنوبي في الصورة، الذي يتميز بلون أزرق، يعكس التغيرات في نصف الكرة الأرضية الشتوية لزحل.

وقالت عالمة الكواكب آمي سيمون من مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا في جرينبيلت بولاية ماريلاند: "إنه لأمر مدهش أنه حتى على مدى بضع سنوات، نشهد تغييرات موسمية في كوكب زحل".

قال باحثون من وكالة ناسا، إن السبب وراء وجود حلقات متحدة المركز لكوكب زحل مصنوعة من قطع من الجليد تتراوح في حجمها من الحبوب الصغيرة حتى الصخور العملاقة، لا يزال لغزا.

تم التقاط هذه الصورة كجزء من مشروع إرث الغلاف الجوي للكواكب الخارجية، والذي يهدف إلى تطوير فهمنا لديناميكيات الغلاف الجوي وتطور عمالقة الغاز في نظامنا الشمسي.

وكشفت لقطة هابل الأخيرة عن عدد من العواصف الجوية الصغيرة، التي يُرى أنها تأتي وتذهب في كل مرة يتم فيها تدريب التلسكوب سنويًا على زحل.