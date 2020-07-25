شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يستخدم سكان العالم شبكة الإنترنت.. أرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التقرير المفصل الشهير الذى تصدره Hootsuite عن حالة الإنترنت حول العالم مجموعة من الأرقام المثيرة للاهتمام، حيث جاء فيه أن هناك 3.96 مليار مستخدم يدخل إلى الشبكات الاجتماعية بشكل نشط، حيث يمثل هذا الرقم 51% من سكان الكوكب، فيما يواصل فيس بوك صدارته على باقى الشبكات حيث لديه 2.6 مليار مستخدم، وهناك 2 مليار مستخدم لتطبيقاتها الأخرى ماسنجر وواتس آب، وهناك 1.08 مليار مستخدم لإنستجرام، وفيما يلى نعرض أبرز ما جاء فى التقرير: مجموعة من الأرقام المهمة: مجموعة من الأرقام المهمة: - عدد سكان العالم: نحو 7.79 مليار - عدد مستخدمى الهواتف فى العالم: نحو 5.15 مليار مستخدم. -عدد مستخدمى الإنترنت فى العالم: نحو 4.57 مليار مستخدم. - عدد المستخدمين النشطين على شبكات السوشيال ميديا: نحو 3.96 مليار مستخدم. معدل النمو السنوى فى الفترة من "يوليو 2019 - يوليو 2020" معدل النمو السنوى فى الفترة من "يوليو 2019 - يوليو 2020" - عدد سكان العالم: 1.1%. - مستخدمو الهواتف الذكية الجدد: 2.4%. - مستخدمو الإنترنت: 8.2%. - مستخدمو السوشيال ميديا النشطين: 10.5%. مقدر الوقت الذى يقضيه المستخدمين يوميا على الوسائط مقدر الوقت الذى يقضيه المستخدمين يوميا على الوسائط - شبكة الإنترنت: نحو 6 ساعات و42 دقيقة. - استخدام السوشيال ميديا: نحو 2 ساعة و 22 دقيقة. - مشاهدة التلفزيون: نحو 3 ساعات و22 دقيقة. - الاستماع للموسيقي وخدمات البث: نحو ساعة و31 دقيقة. - استخدام وحدات الألعاب: نحو ساعة و10 دقائق. مقدار الارتفاع في استخدام المنصات المختلفة بسبب فيروس مقدار الارتفاع في استخدام المنصات المختلفة بسبب فيروس كورونا - الهواتف الذكية والمحمولة: 70%. - أجهزة اللاب توب: نحو 47%. - أجهزة الكمبيوتر: نحو 33%. -أجهزة التابلت: نحو 23%. - التليفزيونات الذكية: نحو 32%. - وحدات الألعاب: نحو 18%. - السماعات الذكية: نحو 14%. - الساعات الذكية: نحو 9.1%. تأثير كورونا: مقدار الارتفاع في الأنشطة المختلفة عبر الإنترنت: تأثير كورونا: مقدار الارتفاع في الأنشطة المختلفة عبر الإنترنت: - مشاهدة مزيد من العروض والأفلام: 54%. - قضاء مزيد من الوقت على السوشيال ميديا: حوالى 43%. - قضاء مزيد من الوقت على خدمات التراسل: 42%. - قضاء مزيد من الوقت على خدمات الموسيقي والبث: 37%. - قضاء مزيد من الوقت على تطبيقات الموبايل: 36%. - قضاء مزيد من الوقت على ألعاب الكمبيوتر والفيديو جيم: 35%. Advertisements - إنشاء وتحميل الفيديوهات: حوالي 16%. - الاستماع إلى مزيد من خدمات البث: 15%. احصاءات الإنترنت في العالم: احصاءات الإنترنت في العالم: - إجمالى عدد مستخدمى الإنترنت فى العالم: 4.57 مليار مستخدم. - نسبة مستخدمي الإنترنت إلى سكان العالم: نحو 59%. - نسبة النمو السنوي في عدد مستخدم الإنترنت في العالم: 8.2%. - متوسط مقدار الوقت الذى يقضيه مستخدمي الإنترنت يوميا: 6 ساعات و 42 دقيقة. مقدار مستخدمى الإنترنت وفقا لمجموعة مختلفة من المصادر: مقدار مستخدمى الإنترنت وفقا لمجموعة مختلفة من المصادر: - مستخدمو الإنترنت عبر الموبايل: - مستخدمو الإنترنت عبر الموبايل: - عدد مستخدمى الإنترنت عبر الموبايل: نحو 4.17 مليار مستخدم. - نسبة مستخدمى الإنترنت عبر الموبايل إلى جميع مستخدمى الإنترنت: نحو 91%. - متوسط مقدار الوقت الذى يقضيه مستخدمي الإنترنت يوميا: 3 ساعات و29 دقيقة. - نسبة استخدام الإنترنت وفقا للأجهزة المستخدمة: - نسبة استخدام الإنترنت وفقا للأجهزة المستخدمة: - الهواتف الذكية: نحو 50.1%. - أجهزة اللاب توب والكمبيوتر: نحو 47%. - الأجهزة اللوحية: نحو 2.8%. - الأجهزة الاخرى: نحو 0.08%. محتوي الإنترنت الاكثر استخداما: محتوي الإنترنت الاكثر استخداما: - مشاهدة الفيديوهات أون لاين: نحوا 90%. - مشاهدة مدونات الفيديو: 52%. - الاستماع إلى الموسيقى: نحو 72%. - الاستماع إلى محطات الراديو عبر الإنترنت: 48%. - الاستماع إلى البودكاست: نحو 42%. - ممارسة الألعاب وفقا للأجهزة المستخدمة: - ممارسة الألعاب وفقا للأجهزة المستخدمة: - الهواتف الذكية: 72%. - الأجهزة المكتبية: 41%. - وحدات الألعاب: 27%. - أجهزة التابلت: 19%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: كيف يستخدم سكان العالم شبكة الإنترنت.. أرقام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.