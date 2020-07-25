شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى .. كيفية حل مشكلة ارتفاع حرارة الهاتف فى 5 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزيد حرارة الهاتف بشكل متزايد خاصة خلال فصل الصيف، لأن الهاتف نفسه يولد حرارة عند عمله، والتي تتناسب إلى حد كبير مع كمية الكهرباء التي تستهلكها، ويمكن أن يتسبب هذا مع شمس الصيف الحارة في ارتفاع درجة حرارة هاتفك، لذلك نرصد خطوات عندما تجد الهاتف الذكي غير قادر على تحمل الحرارة، وفقا لما ذكره موقع " insider":

1- اشحن بطارية هاتفك فقط إلى 80٪: إذا كان يجب عليك شحن هاتفك طوال الليل، فاحتفظ به على سطح بارد ومسطح بدلاً من وسادة أو ملاءة، ولكن يجب ألا تشحن هاتفك بنسبة 100٪ على أي حال، فقد ترتفع درجة حرارة هاتفك عندما يكون مشحونًا بالكامل، لذا اشحنه عندما ينخفض إلى ما يقرب من 30٪ وافصله بمجرد وصوله إلى شحن بنسبة 80٪.

2- تجنب تعريض الهاتف لأشعة الشمس المباشرة: لا تترك هاتفك على كرسي بجانب حمام السباحة تحت أشعة الشمس المباشرة بعد الظهر.

3- اغلق دائمًا التطبيقات غير المستخدمة: يعمل هاتفك وقتًا إضافيًا عندما يكون لديك عدة تطبيقات مفتوحة في نفس الوقت، وهذا يشمل علامات تبويب متصفح الويب المفتوحة، لذا اعتاد على إغلاق التطبيقات غير المستخدمة بشكل دوري، وأغلق التطبيقات خاصة ذات الرسومات الثقيلة مثل الألعاب عند شحن هاتفك.

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4- اخفض السطوع، قلل سطوع الهاتف، خاصة عند استخدام الهاتف بالخارج، إذا واجهت صعوبة في رؤية الشاشة مع سطوع منخفض.

5- تحديث التطبيقات باستمرار: حافظ على iOS وتطبيقاتك محدثة لأنه قد يكون هناك خطأ خلل في تحديث قديم، بمجرد إصلاحه سيجعل هاتفك يعمل بشكل أكثر سلاسة.