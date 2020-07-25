شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح أدوات أمان جديدة لعدد من خدماتها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل مؤخرا عن توفير عدد من إجراءات الأمان الجديدة لخدماتها Google Chat وGoogle Meet وGmail، والتى تسعى من خلالها لحماية المستخدمين من مرسلى البريد العشوائى ومن الحسابات الوهمية، حيث كشفت أن هذه الإجراءات ستكون أولًا متاحة لمستخدمي G Suite ثم ستتيحها لاحقا لجميع المستخدمين.

وبحسب موقع Engadget الأمريكى فستحصل خدمة Gmail على ميزة لإظهار الشعار الخاص "اللوجو" فى المكان الذى توجد فيه صورة المرسل، والذى سيكون علامة تحقق بأن الرسالة قد وردت بشكل رسمى، ما يتيح مكافحة المحتالين الذين يرسلون رسائل البريد الإلكتروني ذات نطاقات مزورة.

وفيما يتعلق بكل من خدمتى Chat وMeet، فقد عززت الشركة الحماية من خلال وضع بعض صيغ الرسائل كرسائل غير مرغوب فيها وإيداعها، على ان يتم فحص الروابط في الوقت الحالي بحثًا عن مخاطر التصيد الاحتيالي، وفي المستقبل سيكون من الممكن الإبلاغ عن غرف الدردشة بالكامل إذا اعتقد المستخدمين أن نشاط مريب يحدث فيها.

وفيما يتعلق بالمحادثات المرئية، فلن يتمكن أي شخص تم منعه من الوصول إلى غرفة عدة مرات أو تم إخراجه من غرفة واحدة من الدخول إليها مع تدخل مشرف الغرفة، فيما سيحصل مشرفو غرفة الاجتماعات أيضًا على أقفال أمان تحد من كيفية انضمام المستخدم إلى غرفة وما يمكن للمشارك القيام به في الغرفة.