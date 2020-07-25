تكنولوجيا: روسيا تعاود اختبار صواريخها الفضائية المعدلة الثقيلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مدير مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روجزين، أن قاعدة "بليسيتسك" الفضائية الروسية تستعد لإطلاق صاروخ معدل ثقيل من نوع Angara، وفي مقابلة صحفية حول الموضوع قال روجزين: "أبلغت أن صاروخ Angara-A5 الفضائي الثقيل المعدل قد تم تحميله على قاطرة خاصة استعدادا لإرساله إلى قاعدة بليسيتسك التي تشرف عليها وزارة الدفاع في البلاد".
وأضاف "القاطرة ستتوجه قريبا إلى بليسيتسك، وهناك ستبدأ قريبا الاستعدادات لعملية إطلاق الصاروخ، قبل نهاية هذا العام ستعاود روسيا عمليات اختبارات صواريخ Angara الثقيلة التي ستحل مستقبلا محل صواريخ بروتون"، وكان روجزين قد أشار في وقت سابق إلى أن روسيا قد تعاود اختبارات الطيران لصواريخ Angara-A5 الفضائية الثقيلة المعدلة خريف العام الجاري، وذكر أن هذه الصواريخ ستسلم للعسكريين في وزارة الدفاع لإطلاقها من قاعدة "بليسيتسك" التي تشرف عليها الوزارة.
وتجدر الإشارة إلى روسيا تطور العديد من النماذج من صواريخ Angara، منها صواريخ خفيفة وصواريخ ثقيلة، وتعتمد النماذج الجديدة من هذه الصواريخ على مكونات صديقة للبيئة في وقودها، بحسب روسيا اليوم.
وحتى اليوم أجرت روسيا عمليتي اختبار طيران للنماذج المعدلة من هذه الصواريخ، أول صاروخ من نوع Angara-1.2PP تم إطلاقه من قاعدة "بليسيتسك" في يوليو 2014، والصاروخ الثاني من نوع Angara-A5 والذي صنف من الفئة الثقيلة، أطلق من "بليسيتسك" أيضا في ديسمبر من نفس العام.
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