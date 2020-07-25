شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا يسعى تويتر لتعويض تراجع إيرادات الإعلانات هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب ظهور تقارير تدور حول خطة تويتر لإطلاق خدمة اشتراك مدفوعة فى المنصة منذ أسابيع، أكدت الشركة هذا الأمر بالتزامن مع إعلان نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي 2020، حيث تهدف الشركة من خلال ذلك إلى تعويض تراجع إيرادات الإعلانات في الفترة الأخيرة وخاصة في ظل جائحة فيروس كورونا.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى فقالت شبكة تويتر إنها تعمل على استكشاف عدة بدائل محتملة يمكنها تحقيق الدخل للشركة بينها خطة اشتراك وغيرها من الأمور، لكنها أشارت إلى أنها لا تتوقع وصول البدائل خلال 2020 وتحقيق دخل منها خلال الفترة القليلة القادمة.

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ورغم أن تويتر أكد اختبار خطط اشتراك للمستخدمين في وقت قريب، إلا أن الشركة لم تكشف مزيد من التفاصيل حول هذا الأمر، لكن من المحتمل أن تكون الاشتراكات مقابل الاستغناء عن الإعلانات على غرار يوتيوب، أو اشتراكات تقدم مزايا إضافية للمستخدمين لإدارة حسابتهم والتمتع ببعض المزايا الجديدة.

وقد أشار "جاك دورسي"، المدير التنفيذي لتويتر، إلى أن المستخدمين سيرون بعض الاختبارات المتعلقة بالإعلانات خلال الفترة القادمة في هذا العام، كما أكد أن جميع الاختبارات التي ستقوم بها شركته في الفترة القادمة ستكون متوافقة ومتكاملة مع السياسة الإعلانية التي تتبعها.

يذكر أن شبكة تويتر كشفت صباح اليوم عن نتائج الربع الثاني التي أعلنت فيها الشركة أن لديها إيرادات إجمالية قدرها 683 مليون دولار ، بانخفاض 19% على أساس سنوي، وقد بلغ إجمالي إيرادات الإعلانات 562 مليون دولار، بانخفاض 23% مقارنة بالعام الماضي أو 22% على أساس العملة الثابتة.