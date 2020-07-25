Galaxy Note 20 Ultra 5G سيأتي مع شاحن بقوة 25W في العلبة

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت تسريبات سابقة أن سلسلة هواتف Galaxy Note 20 Series القادمة ستدعم الشحن السريع بقوة 45W من خلال معيار الشحن السريع USB Power Delivery. ومع ذلك، ستحافظ الشركة الكورية الجنوبية على تقاليدها من خلال تضمين شواحن أبطأ بقوة 25W في علب هواتفها الرائدة الجديدة.

أكد المسرب البارز Roland Quandt أن كلاً من Galaxy Note 20 و Galaxy Note 20 Ultra سيأتيان مع شواحن بقوة 25W في العلب الخاصة بهما. وبالتالي، هذا يعني أنه إذا كنت ترغب في الإستفادة من سرعة الشحن البالغة 45W في الهاتف Galaxy Note 20 Ultra على أقل تقدير، فأنت بحاجة إلى شراء شاحن منفصل يوفر سرعة الشحن هذه.

ومع ذلك، قد لا تكون هذه خسارة كبيرة حيث أنه في مراجعات Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10، وجدنا أن الفرق بين الشحن السريع بقوة 25W و 45W ليس كبيرًا. ومع ذلك، مع سلسلة هواتف Galaxy Note 20 Series، قد تكون الأمور مختلفة.

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