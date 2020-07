سلسلة هواتف Galaxy S20 Series ستحصل قريبًا على واجهة Samsung One UI 2.5

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن تقوم شركة سامسونج بالإعلان عن تشكيلة Galaxy Note 20 Series جنبًا إلى جنب مع واجهة Samsung One UI 2.5 في حدث Samsung Unpacked المقبل المقرر عقده يوم 5 أغسطس. وفقا لتقارير متعددة من المسربين، فإن هذه الواجهة الجديدة ستصل كذلك إلى سلسلة هواتف Galaxy S20 Series.

واجهة Samsung One UI 2.5 ستأتي بالعديد من التغييرات والتحسينات والإضافات الجديدة مقارنة مع واجهة Samsung One UI 2.1 الحالية، تمامًا كما حدث مع واجهة Samsung One UI 1.5 التي جاءت مع سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series والتي تم إصدارها في النهاية لسلسلة هواتف Galaxy S10 Series. تشير الشائعات إلى أن الواجهة الجديدة ستجلب الوضع الإحترافي Pro Mode للفيديوهات بحيث يمكن التحكم في إعدادات الكاميرات بشكل أكبر.

تشير التقارير السابقة إلى أن واجهة Samsung One UI 2.5 ستكون متاحة أيضًا بشكل مسبق في سلسلة هواتف Galaxy A Series المستقبلية، بالإضافة إلى أجهزة Galaxy Fold الجديدة. التشكيلة الأخيرة في الطابور هي هواتف Galaxy M Series المستقبلية، والتي تحتل حاليًا المرتبة الأخيرة في قائمة هواتف سامسونج التي تحصل على التحديثات.