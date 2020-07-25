تسريب الإسوارة الذكية Huawei TalkBand B6، والجهاز اللوحي Huawei Tablet C5 10

فاطمة أيت طالب - دبي - Huawei TalkBand B5 عبارة عن إسوارة ذكية تتحول إلى سماعة لاسلكية عندما يتم إخراجها من الحزام. تم إطلاق هذه الإسوارة قبل عامين، وأخيرًا حان الوقت للكشف عن خليفة هذه الإسوارة، على الأقل وفقا لتسريب جديد على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo. ظهرت إسوارة Huawei TalkBand B6 في العديد من الصور والفيديوهات مما كشف لنا أن أكبر عيب في هذه الإسوارة، وهو سمك الجزء الذكي منها، قد تم إصلاحه بحيث يبدو جذابًا إلى حد ما الآن.

ستضم إسوارة اللياقة البدنية Huawei TalkBand B6 المعالج HiSilicon Kirin A1 المطور من قبل شركة Huawei نفسها، وستدعم البلوتوث 5.1، وستحتوي على منفذ USB Type-C للشحن السريع وشاشة حساسة للمس بحجم 1.3 إنش.

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تُظهر صورة العلبة أن هناك أيضًا إصدارات رياضية مع أحزمة مطاطية وهيكل بلاستيكي، وسعر ” لن يكون مرتفعًا جدًا “، وحتى النسخة المتقدمة ستصل مع حزام جلدي وهيكل بلون ذهبي فاتح.





بغض النظر عن الإسوارة الذكية Huawei TalkBand B6، قام نفس المصدر أيضًا بتسريب جهازًا لوحيًا يبدو مثل Huawei MatePad، ولكن سيتم إطلاقه تحت إسم جديد وهو Huawei Tablet C5 10.

تم إدراجه في متجر Vmall التابع لشركة Huawei، ولكن تم إزالته لاحقًا. يُقال أن Huawei Tablet C5 10 سيضم 4GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية وسيُكلف 2699 يوان صيني، في حين أن Huawei MatePad الحالي يضم 6GB من الذاكرة العشائية و128GB من الذاكرة الداخلية ويُكلف 2991 يوان صيني.