DxOMark ينشر مراجعته الكاملة لكاميرات LG V60 ThinQ، وإليكم الإيجابيات والسلبيات

فاطمة أيت طالب - دبي - قام فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية بنشر مراجعته الكاملة لكاميرات الهاتف LG V60 ThinQ. كان هذا الهاتف هو أول هاتف ذكي قادر على تسجيل الفيديوهات بدقة 4K، وكان واحدًا من أولى الهواتف الذكية التي تم إطلاقها مع المعالج Snapdragon 865.

يضم الهاتف LG V60 ThinQ كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.8 تدعم تقنية تثبيت الصورة OIS، فضلا عن كاميرا واسعة الزاوية بدقة 13 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.9، وكاميرا أخرى من نوع Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق. للآسف، لا توجد كاميرا مُقربة في الهاتف LG V60 ThinQ.

في إختبار الصور الثابتة، إتضح أن الهاتف LG V60 ThinQ يمتاز بنطاق ديناميكي رائع ولكنه يفتقر إلى التباين في بعض المواقف. من بين الهواتف الرائدة الأخرى لهذا العام، شهد الهاتف LG V60 ThinQ أعلى مستويات الضوضاء، حتى في البيئات الساطعة. يُعد التركيز التلقائي ” دقيقًا ولكنه بطيء ” مقارنة بالهواتف الرائدة الأخرى أيضًا.

بإضافة ذلك إلى غياب الكاميرا المُقربة، تم وضع الهاتف LG V60 ThinQ خلف الهواتف الذكية الأخرى من حيث التصوير الفوتوغرافي بالزوم. هناك أيضًا ضوضاء ونقص في التفاصيل على مستوى الكاميرا الواسعة الزاوية والتعرض غير المتناسق أثناء إستخدام الفلاش التلقائي.

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في إختبار الفيديوهات، يكون التعرض الضوئي دقيقًا في الغالب، حيث يتم ضبط التركيز البؤري التلقائي بسرعة بينما يكون توازن اللون الأبيض والألوان رائعة في الضوء الساطع والمنخفض. الإستقرار رائع أيضًا، ولكن ليس أثناء التحرك أو المشيء والتسجيل. النطاق الديناميكي محدود، وفي بعض الأحيان يكون هناك تباين منخفض.

عمومًا، يمكنكم الإطلاع على المراجعة الكاملة للهاتف LG V60 ThinQ في رابط المصدر أدناه لمعرفة المزيد عن جميع الكاميرات، وكذلك كيف كان أداء الهاتف بالمقارنة مع الهواتف المنافسة في تسجيل الفيديوهات.