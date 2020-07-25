الإعلان رسميًا عن الهاتف Vivo Y51s مع المعالج Exynos 880 5G وشاشة بحجم 6.53 إنش

فاطمة أيت طالب - دبي - المنافسة في سوق الهواتف الذكية المتوسطة يصبح أكثر ضراوة، فكل يوم نشهد وصول المزيد من الهواتف المتوسطة الإقتصادية. أحدث هاتف متوسط إقتصادي يتم الكشف عنه اليوم هو الهاتف Vivo Y51s الذي تم تسعيره بسعر يبدأ من 256 دولار أمريكي.

الهاتف Vivo Y51s الجديد يأتي مع مواصفات تقنية متوسطة تشمل شاشة LCD بحجم 6.53 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Exynos 880 5G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W.

وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد الهاتف Vivo Y51s الجديد كذلك بعدة كاميرات تشمل كاميرا واحدة في الأمام بدقة 8 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع مستشعر بصمات الأصابع في الجانب، وبشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة FunTouchOS 10.5.

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عمومًا، الهاتف Vivo Y51s سيكون متوفرًا باللون الأزرق والأسود والأبيض، وسيكلف ما يُعادل 256 دولار أمريكي مع العلم بأنه سيُعرض رسميًا للبيع من خلال الموقع الرسمي لشركة Vivo يوم 29 يوليو.