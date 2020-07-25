Oppo تكشف عن تاريخ وصول Oppo Watch المُزودة بنظام Google WearOS

فاطمة أيت طالب - دبي - تم الإعلان رسميًا عن الساعة الذكية Oppo Watch في شهر مارس الماضي، وهي تعمل بنظام تشغيل خاص من شركة Oppo، ولكن هذه الأخيرة تستعد للإعلان عن ساعة ذكية أخرى في اليوم 31 يوليو ستعمل بنظام WearOS من شركة جوجل.

قامت شركة Oppo بنشر صورة متحركة GIF للتشويق لهذه الساعة الذكية التي تعمل بنظام WearOS والتي ستٌطلق عليها مرة أخرى إسم Oppo Watch. لا يتضمن الإعلان التشويقي أي مواصفات للساعة، ولكنه يمنحنا لمحة عن تصميمها الذي يذكرنا بـ Apple Watch. يمكنكم إلقاء نظرة على هذه الصورة المتحركة أدناه :

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من غير الواضح حاليًا ما إذا كانت Oppo Watch التي تعمل بنظام WearOS هي مجرد نسخة عالمية من الساعة الذكية الحالية التي تعمل بنظام ColorOS أو إذا كانت تملك مواصفات مختلفة.

ستقوم شركة Oppo بإطلاق النسخة العالمية من الهاتف Oppo Reno 4 Pro في اليوم 31 يوليو في الهند، وكانت هناك شائعات حول قيام الشركة الصينية بجلب Oppo Watch إلى البلدان الأخرى مع الهاتف Oppo Reno 4 Pro، لذلك يبقى أن نرى ما إذا كانت الهند ستحصل على Oppo Watch التي تعمل بنظام ColorOS أو WearOS.