الإعلان رسميًا عن المعالج MediaTek Dimensity 720، ويعد بتقديم هواتف 5G أرخص

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة MediaTek هذا الأسبوع عن معالج آخر متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G يُدعى MediaTek Dimensity 720، وهذا المعالج الجديد سيكون أرخص من معالجات 5G الأخرى من شركة MediaTek، كما أنه يُعتبر العضو الأول في تشكيلة MediaTek Dimensity 7xx Series.

تم تصنيع المعالج MediaTek Dimensity 720 الجديد بإستخدام تكنولوجيا 7 نانومتر، وهو يضم نواتين قويتين من فئة Cortex-A76 وستة أنوية متوسطة من فئة Cortex-A55 ليصل المجموع إلى ثمانية أنوية علمًا أنه يضم كذلك معالج الرسوميات Mali-G57 MC3. وجدير بالذكر أنه يمكن ربط هذا المعالج مع الذاكرة التخزينية UFS 2.1 والذاكرة العشوائية LPDRR4X.

وفيما يتعلق بقدرات 5G، فإن المعالج MediaTek Dimensity 720 الجديد يدعم التردد Sub-6GHz. لمعالجة إستهلاك الطاقة العالي نسبيًا لشبكات الجيل الخامس 5G، تعتمد شركة MediaTek على ما يُسمى بتقنية 5G UltraSave لتوفير بعض الطاقة.

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تشمل الميزات البارزة الأخرى دعم معدل تحديث الشاشة 90Hz، ودعم محتوى +HDR10، فضلا عن البلوتوث 5.1، ووحدة الشبكة العصبية من أجل تكنولوجيا التعلم الآلي. وعلاوة على ذلك، فهذا المعالج يدعم كذلك كاميرا واحدة بدقة 64 ميغابكسل أو كاميرتين بدقة 20 ميغابكسل للكاميرا الأولى وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الثانية. وبطبيعة الحال، تسجيل فيديوهات 4K ممكن أيضًا.

تقول شركة MediaTek أن أولى الهواتف الذكية المُزودة بالمعالج MediaTek Dimensity 720 ستصل في الأشهر القليلة المقبلة، وبالنظر إلى أن الهواتف الذكية المُزودة بالمعالج MediaTek Dimensity 800 تُكلف حاليًا نحو 250 دولار أمريكي تقريبًا، فنحن نعتقد أن المعالج MediaTek Dimensity 720 سيُخفض السعر أكثر.