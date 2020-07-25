كابل Lightning To USB-C المُضفر يظهر في صورة رسمية باللونين الأسود والأبيض

فاطمة أيت طالب - دبي - تردد في الفترة الماضية أن شركة آبل لن تقوم بتضمين الملحقات الأساسية في علب هواتف iPhone 12 Series الجديدة، بما في ذلك الشاحن وسماعات الأذن EarPods، وستكتفي بتضمين كابل الشحن Lightning to USB-C. وبعد ذلك، سمعنا أن هذا الكابل لن يكون مماثلا للكابل الذي إعتدنا أن تقوم شركة آبل بتضمينه في علب هواتفها الذكية، وإنما سيكون عبارة عن كابل مُضفر مما يجعله أكثر متانة من كابلات آبل الحالية. وعلى ما يبدو، تلك الشائعات كانت صحيحة لأنه تم اليوم تسريب صورة واقعية تستعرض لنا كابل آبل المُضفر الجديد باللونين الأبيض والأسود.

تقوم شركة آبل بإرفاق كابل Lightning الأسود مع iMac Pro 2017 والذي يعمل على شحن Magic Keyboard و Magic Mouse 2، ولكنها تقوم دائمًا بتضمين كابل Lightning الأبيض في هواتف iPhone الخاصة بها. ووفقا للمصدر الذي كان وراء هذا التسريب، فهذا الكابل الجديد الذي يظهر في الصورة يبلغ طوله 1.05 متر تمامًا مثل الكابل الحالي، ولكن قطره يُعتبر أكبر بكثير بحيث يبلغ 3.04 ملمتر.

بعض لإختلافات الدقيقة في هذه الكابلات الجديدة هي أن الكابل الأبيض يفتقد الأنبوب المطاطي أسفل الموصل بينما الكابل الأسود يضم هذا الأنبوب ولكن يبدو أيضًا أنه يملك نهاية غير لامعة في الأعلى. لا يوجد حتى الآن تأكيد على أن هذه الكابلات شرعية أو إذا كانت آبل ستقوم بإرفاقها مع هواتف iPhone 12 Series، لذلك سيتعين علينا إنتظار الحصول على المزيد من التفاصيل.