Realme تُحدد رسميًا موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Realme V5، وإليكم مواصفاته التقنية

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس، قامت شركة Realme بالتشويق للهاتف Realme V5 الذي سيكون العضو الأول في سلسلة هواتفها الذكية الجديدة Realme V Series. أما وقد قلنا ذلك، فقد أعلنت شركة Realme اليوم أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme V5 في اليوم 27 من شهر يوليو الجاري.

الصورة التشويقية التي نشرتها شركة Realme بالأمس كشفت لنا أن الهاتف Realme V5 سيضم أربع كاميرات في وحدة مستطيلة الشكل تتواجد في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية، وسيضم كذلك الكاميرا الأمامية في ثقب يتواجد في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. وعلاوة على ذلك، فهذه الصور تكشف لنا كذلك أن الهاتف Realme V5 سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الجانب، وأزرار التحكم بالصوت ومنفذ الشريحة SIM في الجانب الأيسر.

وفيما يخص المواصفات التقنية، فقد تردد الآن أن الهاتف Realme V5 سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى بتردد 2.0GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W.

Advertisements

وإلى جانب ذلك، فقد تردد كذلك أن الهاتف Realme V5 سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وسيضم أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو، وبدقة 2 ميغابكسل أيضًا للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وفيما يخص الكاميرا الأمامية، فهي ستمتاز بدقة 16 ميغابكسل.