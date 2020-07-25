الهاتف Redmi K30 Pro Zoom يُحقق نتيجة جيدة في إختبارات DxOMark

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فاطمة أيت طالب - دبي - قام فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية بعمل مراجعة لكاميرات الهاتف Redmi K30 Pro Zoom من شركة Xiaomi وإكتشف أنها تستحق التنويه. في الواقع، لقد حصل الهاتف Redmi K30 Pro Zoom على نتيجة إجمالية قدرها 120 نقطة، وهذا ما يضعه مباشرة خلف Huawei Mate 30 Pro و Xiaomi Mi CC9 Pro.
وجد فريق DxOMark أن الهاتف Redmi K30 Pro Zoom يتفوق على مستوى سرعة الضبط التلقائي للصورة، والتعرض القوي، ودقة توازن اللون الأبيض، وكمية التفاصيل في اللقطات العادية واللقطات المُقربة في الهواء الطلق أيضًا. ومع ذلك، هناك فقدان للجودة في بعض الأحيان والألوان لا تكون دقيقة في بعض المرات. على عكس اللقطات الخارجية، تفتقد اللقطات المقربة في الأماكن الداخلية التفاصيل. وإكتشف فريق DxOMark أيضًا أن الكاميرا الواسعة الزاوية تعاني من الضوضاء وضعف النطاق الديناميكي.
عمومًا، يمكنكم الإطلاع على المراجعة الكاملة للهاتف Redmi K30 Pro Zoom في رابط المصدر أدناه لمعرفة المزيد عن جميع الكاميرات الأربعة، وكذلك كيف كان أداء الهاتف بالمقارنة مع الهواتف المنافسة في تسجيل الفيديوهات.
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