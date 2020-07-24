شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك سيتيح للمستخدمين تحويل محادثات Messenger Rooms لبث مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة فيس بوك عن توفير ميزة جديدة لخدمتها للمكالمات المرئية الجماعية Messenger Rooms والتى تتيح تحويل هذه المحادثات إلى بث مباشر، ومع توفير هذه الميزة فإن هذا يعنى أن Messenger Rooms ستتنافس مباشرة مع خدمة جوجل Meets وZoom .

وبحسب موقع techcrunch الأمريكى، فإن هذه الميزة ستلائم عددا أكبر من المستخدمين المتواجدين من الأساس على المنصة ويريدون إجراء بث مباشر لمكالمات مرئية مثل المؤتمرات، ومن المنتظر وصول هذا التحديث قريبا، والذى سيتيح لمنشئ غرفة المحادثة المرئية بث المحادثة لكافة المستخدمين على أى صفحة فيس بوك يملكها.

وقال فيس بوك فى بيان صحفي: "من خلال الجمع بين Messenger Rooms و Facebook Live معًا، فإننا نفتح طرقًا جديدة للأشخاص للاتصال وإنشاء المحتوى حتى عندما يكونون منفصلين"، وعقب البث سيتم إغلاق غرفة Messenger Rooms بحيث لا يمكن انضمام أى شخص جديد لها ليكون طرفاً فيها، حيث يتم بثها لمشاهدتها من جمهور الصفحة.

وقد شهدت الأشهر القليلة الماضية إرتفاع حدة المنافسة بين خدمات المكالمات المرئية سواء للتواصل العادى بين الأصدقاء والعائلة أو بسبب العمل، ومع وجود هذا التحديث فإن فيس بوك يجمع ما بين البث المباشر العادى وبين المكالمات المرئية متعددة الأطراف، فيما ينتظر أن تتاح هذه الميزة فى البداية لعدد محدود من دول العالم، ثم تتوسع بعد ذلك لتكون متاحة لجميع المستخدمين فى كافة أنحاء العالم.