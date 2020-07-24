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تكنولوجيا: فيس بوك يعرض 650 مليون دولار لتسوية نزاع حول تقنية "التعرف على الوجه"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض فيس بوك مبلغ 650 مليون دولار لدفع دعوى قضائية حول استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه، ‏‏بعد رفض المبلغ الأولى من قبل قاضى فى المحكمة الأمريكية فى وقت سابق من هذا العام، حيث عرض عملاق ‏‏التكنولوجيا سابقا 550 مليون دولار مقابل الحصول على التسوية.‏

وقال فيس بوك فى بيان: "نحن نركز على التسوية لأنه من مصلحة مجتمعنا ومساهمينا تجاوز هذا الأمر". وبحسب تقرير ‏USA Today‏ تتمحور القضية حول ثلاثة من سكان ولاية إلينوى الذين رفعوا دعوى ‏‏قضائية ضد شركة وسائل التواصل الاجتماعى، وبموجب قانون الولاية يسمى قانون خصوصية المعلومات ‏‏الحيوية، والذى يسمح للمقيمين بالمقاضاة إذا تم مسح وجوههم بحثًا عن بيانات دون موافقة كتابية.‏

يدعى سكان الولاية أن خاصية ‏Facebook‏ المدمجة التى تقترح أسماء الأشخاص والأصدقاء فى صور ‏‏المستخدمين تلقائيًا تعد انتهاكًا لقانون الخصوصية.‏

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وفى يناير تم تحديد عرض التسوية الأولية بمبلغ 550 مليون دولار، وكان من الممكن أن يؤدى إلى دفع 150 ‏‏إلى 300 دولار لكل شخص فى إلينوى متأثرًا بتقنية التعرف على الوجه ومع ذلك أشار قاضى مقاطعة ‏‏كاليفورنيا الأمريكية جيمس دوناتو إلى أن الدفع كان مربكًا بشكل لا يصدق وقال: "إنها 550 مليون دولار. ‏‏هذا كثير. لكن السؤال هو، هل هو حقًا الكثير؟".

ووصفت مكاتب المحاماة التى تمثل مستخدمى ‏Facebook‏ الاتفاقية فى ذلك الوقت بأنها أكبر تسوية نقدية ‏‏على الإطلاق تنبع من دعوى قضائية تتعلق بالخصوصية.‏

وأثار نوع برنامج التعرف على الوجه الموجود على منصة ‏Facebook‏ جدلاً أكثر وسط احتجاجات على ‏‏وحشية الشرطة، ولقد خطت شركات مثل ‏Amazon‏ و‏IBM‏ و‏Microsoft‏ خطوات كبيرة لتعليق أو تقييد ‏‏وصول جهات إنفاذ القانون إلى التكنولوجيا.‏

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