تكنولوجيا: فيس بوك يعرض 650 مليون دولار لتسوية نزاع حول تقنية "التعرف على الوجه"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض فيس بوك مبلغ 650 مليون دولار لدفع دعوى قضائية حول استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه، بعد رفض المبلغ الأولى من قبل قاضى فى المحكمة الأمريكية فى وقت سابق من هذا العام، حيث عرض عملاق التكنولوجيا سابقا 550 مليون دولار مقابل الحصول على التسوية.
وقال فيس بوك فى بيان: "نحن نركز على التسوية لأنه من مصلحة مجتمعنا ومساهمينا تجاوز هذا الأمر". وبحسب تقرير USA Today تتمحور القضية حول ثلاثة من سكان ولاية إلينوى الذين رفعوا دعوى قضائية ضد شركة وسائل التواصل الاجتماعى، وبموجب قانون الولاية يسمى قانون خصوصية المعلومات الحيوية، والذى يسمح للمقيمين بالمقاضاة إذا تم مسح وجوههم بحثًا عن بيانات دون موافقة كتابية.
يدعى سكان الولاية أن خاصية Facebook المدمجة التى تقترح أسماء الأشخاص والأصدقاء فى صور المستخدمين تلقائيًا تعد انتهاكًا لقانون الخصوصية.
وفى يناير تم تحديد عرض التسوية الأولية بمبلغ 550 مليون دولار، وكان من الممكن أن يؤدى إلى دفع 150 إلى 300 دولار لكل شخص فى إلينوى متأثرًا بتقنية التعرف على الوجه ومع ذلك أشار قاضى مقاطعة كاليفورنيا الأمريكية جيمس دوناتو إلى أن الدفع كان مربكًا بشكل لا يصدق وقال: "إنها 550 مليون دولار. هذا كثير. لكن السؤال هو، هل هو حقًا الكثير؟".
ووصفت مكاتب المحاماة التى تمثل مستخدمى Facebook الاتفاقية فى ذلك الوقت بأنها أكبر تسوية نقدية على الإطلاق تنبع من دعوى قضائية تتعلق بالخصوصية.
وأثار نوع برنامج التعرف على الوجه الموجود على منصة Facebook جدلاً أكثر وسط احتجاجات على وحشية الشرطة، ولقد خطت شركات مثل Amazon وIBM وMicrosoft خطوات كبيرة لتعليق أو تقييد وصول جهات إنفاذ القانون إلى التكنولوجيا.
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