شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رؤساء شركات التكنولوجيا الكبرى أمام الكونجرس الأسبوع المقبل.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخطط الرؤساء التنفيذيون لأربعة من أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية لتجاهل الانتقادات الأسبوع المقبل، وذلك فى جلسة استماع فى الكونجرس تتعلق باستخدامهم لقوة السوق لإيذاء المنافسين، ومن خلال فضح المزاعم بأنهم مهيمنون للغاية.

وبحسب موقع TOI الهندى، فمن المقرر أن يتحدث الرؤساء التنفيذيون لشركات فيس بوك وأمازون وجوجل وأبل أمام لجنة مكافحة الاحتكار التابعة للجنة القضائية بمجلس النواب فى 27 يوليو، وسيقدمون شهاداتهم افتراضيًا، وفقًا لمصادر مطلعة على خططهم، فيما تستجوب اللجنة الشركات كجزء من التحقيق الشامل حول ما إذا كانت تعمل بنشاط لإيذاء وإزالة المنافسين الأصغر، بينما لا تتخذ دائمًا أفضل الخيارات لعملائها.

وستكون جلسة الاستماع رفيعة المستوى، التى ستجمع بين جيف بيزوس من أمازون، ومارك زوكربيرج من فيس بوك، وتيم كوك من أبل، وساندر بيتشاى من "جوجل"، لحظة مهمة فى رد الفعل العكسى المتزايد ضد عمالقة التكنولوجيا فى الولايات المتحدة، ومن المرجح أن تشكل وجهًا - بين التنفيذيين والمشرعين المتشككين من كلا الحزبين.

ويقول العديد من مجموعات الضغط التكنولوجى ونقاد الصناعة إن جلسة الاستماع من غير المرجح أن تعالج قضايا مكافحة الاحتكار الأساسية أو تقدم معلومات جديدة إلى الطاولة، من المرجح أن يتم استجواب أبل حول الطريقة التى تدير بها متجر التطبيقات الخاص بها بعد مواجهة انتقادات بأنها تشكل عقبات للقادمين الجدد.

وقالت شركة آبل لرويترز إنها ستجادل بأنها لا تسيطر على الحصة السوقية للتطبيقات، فيما يرى صانع أيفون متجره كميزة مصممة لضمان أمان وموثوقية هواتفه، وستعالج أبل مشكلات مثل عملية الموافقة على متجر التطبيقات - وهى فترة طويلة من الألم بالنسبة للمطورين الذين قالوا إن تطبيقاتهم معطلة دون سابق إنذار - ومزاعم بأنها لا تشارك الوظائف الرئيسية مثل البيانات حول موقع الهاتف.

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وستؤكد الشركات الأخرى أنها لا تزال تواجه الكثير من المنافسة، وقال مصدر مطلع على خطط أمازون إن جيف بيزوس سيتحدث عن الخيارات المتاحة للمستهلكين لعمليات الشراء عبر الإنترنت وكيف عززت جائحة فيروس كورونا التجارة الإلكترونية بشكل عام - بما فى ذلك منافسى التجزئة الكبار مثل Walmart.

وأضاف المصدر أنه سيتحدث أيضا عن صغار البائعين على منصة سوق الطرف الثالث و "كيف استمروا فى الازدهار على الرغم من المنافسة من أمازون"، وقد خضعت أمازون للتدقيق فى كيفية استخدام البيانات من البائعين الصغار لإفادة أعمالها الخاصة، وقال المصدر إن بيزوس سيتناول أيضا مزاعم بأن الشركة استغلت الوباء من خلال الحد من المخزون الذى يبيعه صغار البائعين ولكنها ستبتعد عن إثارة قضايا خلافية مثل الحديث حول تفكيك الشركة، وقال مصدر آخر إن زوكربيرج وفيس بوك سيتبع مسارا مماثلا.

ومن المتوقع أن يجادل بأن الشركة لديها منافسين أقوياء، بما فى ذلك جوجل وأمازون على الجانب الإعلانى وتويتر وتيك توك فى وسائل التواصل الاجتماعى، ومن المتوقع أن يجدد زوكربيرج دعوة فيس بوك للتنظيم الحكومى فى مجالات مثل المحتوى الضار فى وسائل التواصل الاجتماعى ونزاهة الانتخابات والخصوصية - وهى المجالات التى تعرضت فيها الشركة للانتقاد.

ولم تكن تفاصيل الحجج المحتملة لـ جوجل متاحة، ولكن فى الأسابيع الأخيرة، نشرت الشركة منشورات مدونة ووثيقة بيضاء تؤكد أنها لا تزال تواجه الكثير من المنافسة وأن الرسوم التى تفرضها على المشترين والبائعين للإعلان لها ما يبررها، وقد رفض أمازون وفيس بوك وجوجل التعليق.

وقال كارل زابو، نائب الرئيس والمستشار العام فى مجموعة الضغط الصناعية NetChoice: "ليس هناك الكثير مما يمكن أن يفعله الرؤساء التنفيذيون للتكنولوجيا لإرضاء النقاد المناهضين للتكنولوجيا ... هذه الجلسة ليست حول إيجاد الحقيقة ولكن إنشاء قصص إخبارية".