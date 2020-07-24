مميزات الهواتف الذكية التي يجب ازالتها بداية 2021

مميزات الهواتف الذكية كثيرة و عديدة و كبيرة بشكل كبير و هائل بشكل يصعب احصائه. و لكن هناك مميزات معينة ليست ذات اهمية. تشكل عنصرًا اضافية لا فائدة منه في الهواتف المحمولة بشكل كبير. كنا قد تحدثنا في مقال سابق عن المميزات التي يجب اضافتها لكل الهواتف ففي هذا المقال سنتحدث عن المميزات التي يجب ازالتها. و التي لا يمكن اعتبارها مميزات بشكل كامل. و سأسردها بالتفصيل

كاميرات الـMacro

هل تدري ما هي كاميرا الـMacro؟. هي نفس الكاميرا الأصلية اذا قمت بتشغيل وضع الـPro Mode بكاميرتك و من ثم ضبط التركيز على وضع Macro. حتى اني بهاتفي بدون كاميرا Macro استطيع تصوير نفس الصور بدون الـPro Mode. سأحصل على نفس الصور. لذلك هذه قطعة hardware زائدة لا فائدة منها و توفير مساحتها يجعل تصميم الهاتف افضل. و يمكنك اضافة اي شئ او اي ميزة لها اهمية مكانها

كاميرات العمق

كاميرات العمق من مميزات الهواتف الذكية التي ظهرت منذ فترة طويلة و تحديدًا منذ ان بدأ التفكير في انشاء هواتف بكاميرتين معًا. حساسات العمق او كاميرات العمق كل ما تقوم به هو عزل الخلفية من الصورة بحيث يظهر الشخص واضحًا مع خلفية معزولة و Blurred غير واضحة. الـSoftware يقوم بها بسهولة. بإستخدام الـSoftware يمكنك انشاء الصور المعزولة بسهولة و سامسونج لديها وضع Live Focus خاص بها و جوجل تصدر افضل صور Portrait بإستخدام الـSoftware فقط. لذلك ما اهمية هذه الكاميرا الآن؟.

الخامات السيئة

استعمال الزجاج و المعدن ليس غاليًا جدًا الآن وليس مكلفًا. رأيت المعدن في هاتف بسعر 4000 جنيه قبل ذلك. و الزجاج الآن في هواتف بسعر 4000 و 5000 جنيه. لذلك اتمنى ان تتوقف الشركات من تقديم البلاستيك كخامات للهواتف المحمولة. و البدأ بإستعمال خامات افضل مثل المعدن كالألمونيوم و الزجاج مع الإطار المعدني. لأن هذه الخامات اكثر متانة و اكثر جمالًا من البلاستيك.

مدخل MicroUSB

Advertisements

كانت مداخل Micro USB من مميزات الهواتف الذكية لفترة طويلة. و لكن وقتها قد انتهى. ما زالت بعض الشركات تستعمل المدخل في هواتفها. و هذا سئ جدًا. المدخل القديم يسهل ان يتضرر و لذلك فهو غير مفضل عند الجميع مدخل USB Type C هو الأفضل الآن و يجب على الشركات الإتجاه له بدلًا من الـMicroUSB.

الشاشات الضعيفة

من مميزات الهواتف الذكية دائمًا الإهتمام بالشاشة. جودة الشاشة الضعيفة ليست شيئًا مفضلًا و الشركات لازالت تستعمل شاشات بدقة اقل من FHD+ في بعض الهواتف و هو امر سئ فالشركات لا يجب ان تستعين بدقة اقل من هذه لتحسين عرض المحتوى المتنوع و دقة الألعاب بكل سهولة. لذلك فمن مميزات الهواتف الذكية هي الشاشة. و يجب الإهتمام بها.

ذاكرة اقل من 64GB

من مميزات الهواتف الذكية المهمة هي استعمال ذاكرة تخزين كبيرة. و لكن نحن في نصف عام 2020 الآن و ذاكرة التخزين اقل من 64GB صارت صعبة الإستعمال الآن. الذاكرة بحجم 64GB نفسها سهلة الملأ بسبب كبر حجم التطبيقات و حجم الألعاب. هناك شركات تستعمل سعات 32GB في هواتفها و التي هي مساحة صغيرة جدًا للإستعمال.

تجربة السوفت وير السيئة

تجربة السوفت وير الممتازة هي اهم ما يمكن التفكير به في اي هاتف محمول. ففي النهاية في اي مراجعة من مميزات الهواتف الذكية التي يتم ذكرها هي تجربة السوفت وير الممتازة. فكرة ان يصدر هاتف بعيوب في السوفت وير و تنتظر اصلاحها امر سئ جدًا. و لذلك فهذه نقطة مهمة يجب ان تركز عليها الشركات في المستقبل

مميزات الهواتف الذكية السيئة

هذا المقال كان لعرض بعض النقاط التي تخرج خارج نقاط المميزات بمعنى اصح. و هذا سئ جدًا. فكل هذا يضر تجربة المستخدم و هذا ليس جيدًا لهاتف محمول جديد و لذلك كان هذا مقال عن بعض المزايا و العيوب التي يمكن ازالتها و التي من شأنها تحسين التجربة الكلية للمستخدمين بعد ذلك. و قد كنا كتبنا مقالًا سابقًا عن المميزات التي يجب اضافتها و يجب الإهتمام بها بداية من 2021 سأترك رابط المقال بالأسفل ايضًا

اقرأ ايضًا