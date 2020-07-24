وبحسب ما نشر موقع WABetaInfo، فإن هذه الميزة ما زالت قيد التطوير، وعندما ستصبح جاهزة سيكون هناك شعار إمكانية استخدام الحساب على أجهزة أخرى.
كما وذكر الموقع بأنه لم يتم الإعلان عن موعد إطلاق هذه الميزة.
يذكر بأن مطوري تطبيق "واتسآب" كانوا قد بدأوا العمل في وقت سابق على تطوير ميزة تسمح للمستخدمين بالعثور على رسائل ومحادثات بحسب التاريخ واليوم.
هذا وحذر الموقع في وقت سابق من انتشار نسخة مزيفة من تطبيق "واتسآب"، بنفس الاسم والشكل للتطبيق.
جاء ذلك بعدما كشفت معلومات أن ملايين الأشخاص في العالم يستخدمون النسخة المزورة، الأمر الذي يجعلهم فريسة سهلة للمخترقين والقراصنة، الذين يمكنهم بواسطة هذا التطبيق التجسس على المستخدمين أو اختراق هواتفهم بشكل كامل والسطو على المعلومات والصور الموجودة على الهاتف.
كانت هذه تفاصيل خبر حساب واحد وعدّة أجهزة... ميزة جديدة من واتساب طال انتظارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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