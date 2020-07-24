بالفيديو: حيلة لفتح هواتف آيفون.. 'افتح يا سمسم'

وكشف مستخدم لتيك توك طريقة بسيطة لفتح الهاتف دون إزالة الكمامة، في فيديو نشره على الموقع وحظي بأكثر من 5 ملايين مشاهدة.
وقال المغرد kaansanity: "أوضح لكم كيفية إلغاء قفل هواتفكم باستخدام الصوت فقط. أولاً عليك التوجه إلى الإعدادات وتحديد إمكانية الوصول، ثم حدد التحكم الصوتي وفعّله".
ويسمح التحكم الصوتي باستخدام الصوت للتحكم في الأجهزة التي تعمل بنظام "iOS" وبمجرد تمكينه، انتقل إلى "Customize Commands" لإنشاء أمر صوتي جديد، ثم اكتب أي عبارة تشاء استخدامها لإلغاء قفل هاتفك.
وبعد ذلك انقر على تشغيل إيماءة مخصصة، واكتب في المكان الذي سيكون فيه الرمز المخصص، فعلى سبيل المثال إذا كان رمز المرور 1234، انقر على الشاشة في مكان الأزرار التي تمثل هذا الرمز.
وعندما تعطي الأمر الصوتي للهاتف، سواء كان افتح يا سمسم أو أي عبارة أخرى من اختيارك، سيتصرف هاتف آيفون، كما لو كنت تنقر على رمز فتح الهاتف.
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