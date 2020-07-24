الارشيف / علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تطبيق يحسن جودة الصور القديمة ويساعد المستخدمين للرجوع لتاريخ عائلتهم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/13
  • 2/13
  • 3/13
  • 4/13
  • 5/13
  • 6/13
  • 7/13
  • 8/13
  • 9/13
  • 10/13
  • 11/13
  • 12/13
  • 13/13

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق يحسن جودة الصور القديمة ويساعد المستخدمين للرجوع لتاريخ عائلتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح تطبيق MyHeritage واحدا من أهم المنصات المتعلقة بالتحرير الرقمى للصور، وتساعد الأشخاص على التواصل مع تاريخ عائلاتهم، فى وقت سابق من هذا العام، قدموا MyHeritage In Color  وهي تقنية جديدة من المفترض أن تجلب صور العائلة القديمة إلى الحياة من خلال التلوين، ولكن في 12 يونيو، خطت الشركة خطوة إلى الأمام، حيث قدمت أداة تعزز الصور من خلال التركيز على الوجوه الباهتة.

اينشتاين
اينشتاين

 

حفل لمجموعة نم الأصدقاء
حفل لمجموعة نم الأصدقاء

 

رجل يمتطى حصانا
رجل يمتطى حصانا

 

سيدة عجوز
سيدة عجوز

 

شاب أسمر
شاب أسمر

 

شقيقتان
شقيقتان

 

Advertisements

وكتبت الشركة في مدونتها: "عند دمجها، يمكن لـ MyHeritage In Colour  وMyHeritage Photo Enhancer أن يكشفوا عن أسلافك كما لم ترهم من قبل.. لقد تم ترخيص تقنية تحسين الصور بواسطة MyHeritage من مبدعي تطبيق Remini للهواتف المحمولة، وطوروا تقنية تعلم الآلة لتحسين الصور من خلال ترقية زيادة الدقة  للوجوة التي تظهر فيها، حيث تكون النتائج استثنائية للصور التاريخية، وغالبا ما تكون الوجوه صغيرة وضبابية، ولكنها تعمل بشكل جيد بنفس القدر على الصور الملونة الجديدة أيضًا.

طفلان
طفلان

 

عائلة تلتقط صورة من حديثتها
عائلة تلتقط صورة من حديثتها

 

فتاة بفستان أبيض
فتاة بفستان أبيض

 

فتاة
فتاة

 

مجموعة من الأصدقاء
مجموعة من الأصدقاء

 

منذ 100 عام
منذ 100 عام

 

يعمل التحسين بشكل أفضل على الصور التى تضم العديد من الأشخاص، ويسمح لك بالانتقال وجهًا لوجه لرؤية كل صورة محسنة"، ويعتقد MyHeritage أنها أفضل تقنية في العالم لهذا النوع من العمل، فلم تنجح أي شركة أخرى في تطوير تقنية تحسين الصور بهذه الجودة، وكانت النتائج واضحة ورائعة حقًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تطبيق يحسن جودة الصور القديمة ويساعد المستخدمين للرجوع لتاريخ عائلتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا