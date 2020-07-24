شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق يحسن جودة الصور القديمة ويساعد المستخدمين للرجوع لتاريخ عائلتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح تطبيق MyHeritage واحدا من أهم المنصات المتعلقة بالتحرير الرقمى للصور، وتساعد الأشخاص على التواصل مع تاريخ عائلاتهم، فى وقت سابق من هذا العام، قدموا MyHeritage In Color وهي تقنية جديدة من المفترض أن تجلب صور العائلة القديمة إلى الحياة من خلال التلوين، ولكن في 12 يونيو، خطت الشركة خطوة إلى الأمام، حيث قدمت أداة تعزز الصور من خلال التركيز على الوجوه الباهتة.



اينشتاين



حفل لمجموعة نم الأصدقاء



رجل يمتطى حصانا



سيدة عجوز



شاب أسمر



شقيقتان

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وكتبت الشركة في مدونتها: "عند دمجها، يمكن لـ MyHeritage In Colour وMyHeritage Photo Enhancer أن يكشفوا عن أسلافك كما لم ترهم من قبل.. لقد تم ترخيص تقنية تحسين الصور بواسطة MyHeritage من مبدعي تطبيق Remini للهواتف المحمولة، وطوروا تقنية تعلم الآلة لتحسين الصور من خلال ترقية زيادة الدقة للوجوة التي تظهر فيها، حيث تكون النتائج استثنائية للصور التاريخية، وغالبا ما تكون الوجوه صغيرة وضبابية، ولكنها تعمل بشكل جيد بنفس القدر على الصور الملونة الجديدة أيضًا.



طفلان



عائلة تلتقط صورة من حديثتها



فتاة بفستان أبيض



فتاة



مجموعة من الأصدقاء



منذ 100 عام

يعمل التحسين بشكل أفضل على الصور التى تضم العديد من الأشخاص، ويسمح لك بالانتقال وجهًا لوجه لرؤية كل صورة محسنة"، ويعتقد MyHeritage أنها أفضل تقنية في العالم لهذا النوع من العمل، فلم تنجح أي شركة أخرى في تطوير تقنية تحسين الصور بهذه الجودة، وكانت النتائج واضحة ورائعة حقًا.