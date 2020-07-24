شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نمو هجمات البرامج الضارة بنسبة 1902٪ خلال العام الماضى .. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة الأبحاث الأمنية الرقمية "McAfee"تقريرًا جديدًا يفيد بأن هجمات البرمجيات الخبيثة نمت بنسبة 1902٪ خلال الأرباع الأربعة الماضية، حيث حمل التقرير اسم "McAfee COVID-19 Threat Report: July 2020" ، ويبحث النشاط الإجرامي الإلكتروني المرتبط بـ COVID-19 وتطور التهديدات السيبرانية في الربع الأول من عام 2020.

وبحسب موقع TOI الهندى، فيذكر التقرير أنه كانت هناك زيادة في الجرائم السيبرانية خلال الوباء من خلال تطبيقات ضارة ذات مواضيع وحملات تصيّد وبرامج ضارة وغير ذلك، ووفقًا للتقرير ، فإن المجرمين الإلكترونيين كانوا يستهدفون القطاع العام وقطاع التعليم وقطاعات التصنيع وحتى الأفراد.

ويقول التقرير أن هناك 375 تهديدًا إلكترونيًا جديدًا في الدقيقة على مستوى العالم، ووفقًا للتقرير، فإن ما يقرب من 47 ٪ من جميع الحوادث الأمنية التي تم الكشف عنها علنًا وقعت في الولايات المتحدة، ووجد البحث أن مجرمي الإنترنت يستخدمون موضوعات ذات صلة بالوباء بما في ذلك الاختبارات والعلاجات والعلاج وموضوعات العمل عن بعد لجذب الأهداف إلى النقر على رابط ضار أو تنزيل ملف أو عرض ملف PDF.

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ولتتبع هذه الحملات الخبيثة، قامت مجموعة McAfee Advanced Programs Group (APG) بنشر COVID-19 Threat Dashboard ، والتي تتضمن أهم التهديدات التي تستفيد من الوباء ، والأقسام والبلدان الأكثر استهدافًا ، ومعظم أنواع التهديدات المستخدمة وحجمها بمرور الوقت.

وقد لاحظ فريق McAfee Advanced Threat Research (ATR) على مدار الربع الأول من عام 2020 أن هذه الجهات الخبيثة تركز على القطاعات التي يكون توافرها ونزاهتها أساسيين ، على سبيل المثال ، شركات التصنيع والقانون وشركات البناء.

وبينما زاد إجمالي هجمات برامج الفدية بنسبة 32٪ ، انخفضت برامج الفدية الجديدة بنسبة 12٪ في الربع الأول، ومن النتائج الرئيسية للتقرير أن البرامج الضارة الجديدة للموبايل زادت بنسبة 71٪، وقد كانت أمريكا الهدف الأعلى على المستوى الإقليمي ، حيث زادت الهجمات السيبرانية بنسبة 60٪. وشهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ ارتفاع التهديدات بنسبة 27٪ ، بينما انخفضت الحوادث في أوروبا بنسبة 7٪.

وقد زادت الهجمات الجديدة على برامج التنقيب عن العملات الرقمية بنسبة 26٪ ، في حين بلغت الزيادة الإجمالية في البرامج الضارة للتنقيب عن العملات 97٪، وارتفع عدد عينات البرمجيات الخبيثة الجديدة بنسبة 58٪ تقريبًا ، بينما نما إجمالي البرامج الخبيثة من إنترنت الأشياء بنسبة 82٪ خلال الأرباع الأربعة الماضية ، وفقًا لتقرير مكافي.