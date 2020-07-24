شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رقم قياسي جديد فى سرعة الوصول لمحطة الفضاء الدولية من نصيب روسكوزموس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المكتب الإعلامي لمؤسسة "روس كوسموس" أن مركبة الشحن الفضائية "بروجريس إم إس-15" سجلت رقما قياسيا جديدا في سرعة الوصول إلى المحطة الفضائية الدولية، وأشار المكتب، إلى أن المركبة "بروجريس إم إس-15" وصلت إلى المحطة الفضائية الدولية خلال زمن قياسي يعادل ثلاث ساعات و18 دقيقة و31 ثانية، مشيرا إلى أن الزمن السابق كان ثلاث ساعات و20 دقيقة و15 ثانية.

وقد التحمت المركبة "بروجريس إم إس-15" بالمحطة الفضائية الدولية في الوقت المحدد، وأصبحت خامس مركبة فضائية تقطع المسافة إلى المحطة الدولية في أقل من أربع ساعات، بحسب روسيا اليوم.

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وقد حملت المركبة إلى المحطة الدولية الوقود والغازات وحمولة وزنها 1.5 طن، تضم معدات ومواد صحية وملابس وأدوية ومواد غذائية ومياه.

وقد علق دميتري روجوزين على تنفيذ هذه الرحلة الفضائية السريعة وقال، "نستمر في إعداد الطاقم بمساعدة مركبات "بروجريس"، وقد اتفقت اليوم مع كبير مصممي مؤسسة "إينيرجيا"، على ضرورة أن يكون الإطلاق المقبل لرواد الفضاء بلفتين حول الأرض، وليس 4 لفات، والالتحام بالمحطة الفضائية الدولية بعد حوالي ثلاث ساعات و20 دقيقة"، مشيرا إلى أنه ليس بمقدور المركبات الأمريكية الجديدة تحقيق مثل هذه السرعة.