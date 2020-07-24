Alexa سيكون قادرًا قريبًا على التحكم في تطبيقات الأندرويد و iOS

فاطمة أيت طالب - دبي - تأتي هواتف iPhone من آبل وهواتف الأندرويد من جوجل مع المساعدين الرقميين Siri و Google Assistant، على التوالي. تتمثل إحدى مزايا إمتلاك مساعد رقمي أصلي في أنه يكون مدمجًا بعمق في نظام التشغيل، مما يتح له القيام بأشياء لا يستطيع المساعدون الرقميون التابعون لأطراف ثالثة القيام بها.

ومع ذلك، يبدو أن المساعد الرقمي Alexa سيبدأ قريبًا في التسلل إلى المزيد من تطبيقات الأندرويد و iOS، فقد أعلنت شركة أمازون عن ميزة Alexa For App. هذه ميزة جديدة قيد المعاينة حاليًا وما تفعله في الأساس هو أنها تتيح للمساعد الرقمي Alexa الوصول إلى تطبيقات iOS والأندرويد، حيث يمكن للمستخدمين الذين يفضلون إستخدام Alexa الآن تشغيل هذه التطبيقات والتحكم فيها إلى حد معين.

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ووفقا لشركة أمازون، فقد صرحت بالقول : ” مع إضافة Alexa For Apps إلى المهارات الخاصة، يمكن للعملاء الذين يقدمون الأوامر بإستخدام تطبيق Alexa أو الهواتف التي تأتي مسبقًا مع هذا المساعد الرقمي أو الملحقات المحمولة مثل Amazon Echo Buds، إستخدام صوتهم للتفاعل مع التطبيقات المحمولة. تشمل حالات الإستخدام الرئيسية إستخدام الصوت للبحث بسرعة وعرض المزيد من المعلومات والوصول إلى أي وظيفة داخل تطبيقك “.

وتجدر الإشارة إلى أن Siri و Google Assistant يُمكنهما فعلاً القيام بالأشياء الذي يخطط Alexa لتقديمها للمستخدمين، وسيكون العبء على المطورين لدمج Alexa في تطبيقاتهم. هذه هي العقبات التي يجب على أمازون التغلب عليها، ولكنها على الأقل ستوفر للمستخدمين المزيد من الخيارات. في هذه الأثناء، يمكنك التحقق من مثال لتكامل Alexa مع TikTok في الفيديو أعلاه.