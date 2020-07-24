مايكروسوفت قد لا تفرض على اللاعبين الإشتراك بعد الآن للوصول إلى ميزة تعدد اللاعبين عبر الإنترنت

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت Sony و Microsoft بفرض الإشتراك على اللاعبين من أجل الحصول على ميزة تعدد اللاعبين عبر الإنترنت. حتى شركة Nintendo بدأت بالقيام بذلك مع جهاز Nintendo Switch، ولكن يبدو أن شركة مايكروسوفت قد تفكر في التخلي عن الإشتراك المدفوع، بدلا من ذلك قد تجعل هذه الميزة مجانية تمامًا للاعبين للعب مع بعضهم البعض عبر الإنترنت.

هذا وفقًا لما نشره المسرب الشهير Klobrille والذي نٌقل عنه قوله في أحد المنتديات : ” السؤال ليس ما إذا كان ضرورة الدفع من أجل تعدد اللاعبين عبر الإنترنت سيزول. السؤال هو متى “. على إفتراض أن هذا صحيح، فمن الممكن أن يكون هذا تحولاً كبيرًا لشركة مايكروسوفت من حيث الإستراتيجية، ويمكن أن يمثل أيضًا خسارة محتملة في الإيرادات.

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هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن هذا يمكن أن يكون صحيحًا. توقفت مايكروسوفت مؤخرًا عن بيع إشتراكات Xbox Live Gold التي تبلغ مدتها 12 شهرًا، وبدلاً من ذلك تقدم خيار شراء إشتراك لمدة شهر واحد أو ثلاثة أشهر فقط. من الممكن أن تكون مايكروسوفت تستعد لإجراء هذا التحول ولا تريد أن تتعثر مع عدد كبير من الإشتراكات القديمة.

على الرغم من أن هذا قد يعني خسارة في الإيرادات لشركة مايكروسوفت، إلا أن البعض يعتقدون بأن مايكروسوفت تأمل في أن يشجع ذلك اللاعبين على الإشتراك في خدمة Xbox Game Pass، والتي يصفها البعض بـ Netflix الألعاب. لم تعلق مايكروسوفت رسميًا حتى الآن على الشائعات، لذلك يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.