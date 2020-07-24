هواتف سامسونج قد تحل محل بطاقات الهوية الوطنية في ألمانيا

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت سامسونج أن بطاقة الهوية الإلكترونية الوطنية الألمانية ستكون متاحة على هواتفها في وقت لاحق من هذا العام نتيجة شراكة حصرية مع المكتب الاتحادي الألماني لأمن المعلومات و Deutsche Telekom Security و Bundesdruckerei.

طور الجانبان بنية أمنية تستند على العتاد تسمح للمواطنين بتخزين بطاقة الهوية الوطنية على الهاتف كمُعرف إلكتروني عندما يصبح هذا الحل متاحًا في وقت لاحق من هذا العام.

طورت جميع المنظمات الأربع ” بنية أمنية شاملة “، مبنية حول العتاد. بفضل شريحة الأمان في هواتف سامسونج الذكية، يمكن تخزين المعلومات حول المعرّف محليًا على الهاتف، مما يمنح المستخدمين التحكم الكامل في البيانات دون الحاجة إلى الإتصال بالإنترنت.

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كشفت Bundesdruckerei، وهي شركة أمنية عالية التقنية تعمل مع الحكومة الألمانية، أنه مع تحول المستقبل إلى مستقبل ” رقمي ومتنقل “، يجمع هذا الإجراء بشكل فعال بين الثقة العالية في المستند الفعلي مع المستخدم وسهولة إستخدام الهاتف الذكي.

سيتمكن المواطنون الألمان المالكون لكل من Galaxy S20 و +Galaxy S20 و Galaxy S20 Ultra من إضافة مُعرفهم الوطني من خلال تطبيق خاص، يتم توزيعه من قبل Bundesdruckerei، ويمكن إستخدامه لفتح حساب مصرفي أو إستخدام خدمات إلكترونية حكومية محددة.

من الناحية الأمنية، تم تضمين رقاقة الأمان Samsung Secure Element في سلسلة هواتف Galaxy S20 Series، وهي الرقاقة التي تقوم بتخزين جميع البيانات الحساسة مع توفير الحماية ضد الهجمات ومحاولات نسخ المعلومات المخزنة عليها.

تقول شركة سامسونج أن هذه ليست سوى البداية وسيتمكن المستهلكون من تخزين بيانات إعتماد رئيسية أخرى مثل رخصة القيادة، وبطاقات التأمين الصحي الوطنية، أو حتى مفاتيح السيارة والشقة، جميعها في رقاقة eSE. سيُسمح في المستقبل بالوصول السهل للتحقق من الهوية أثناء التصويت أو فتح حساب مصرفي أو العمل مع السجلات الطبية السرية.